सहवाग ने दी भुवनेश्वर को जन्मदिन पर बधाई लिखा- बीवी का मूड-स्विंग और भूवी का इनस्विंग अच्छों-अच्छों के समझ नहीं आता

विरेंद्र सहवाग ट्विटर पर अपने चुटीले अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उनका लोगों को बधाईयां देने की तरीका भी बड़ा दिलचस्प होता है। रविवार को सहवाग ने भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को इसी तरह से जन्मदिन की बधाई दी। सहवागने ट्विटर पर ट्विट में भुवनेश्वर के लिए लिखा कि, ” बीवी का मूड स्विंग और भूवी का इनस्विंग/आउटस्विंग अच्छो अच्छों की समझ नहीं आता। स्विंग इन लाइक भूवी। हैपी बर्थडे भुवनेश्वर। सहवाग अक्सर अपने ट्वीट के चलते सुर्खियो में रहते हैं। इससे पहले उन्होंने सचिन को एक पिक्चर ट्वीट करके उन्हें गॉड कहकर संबोधित किया था। सहवाग बुमराह को बल्लेबाजों को गुमराह कर देने वाला और नेहरा को नेहरा जी कह कर भी संबोधित कर चुके हैं।

5 फरवरी साल 1990 में जन्में भुवनेश्वर कुमार ने अपना पहले मैच साल 2012 में खेला था। इस समय भुवनेश्वर क्रिकेट के तीनो फॉरमेट में भारतीय टीम के अहम खिलाड़ी है। उनकी गिनती इस समय भारतीय टीम के सबसे अच्छे मध्यम तेज गति के गेंदबाजों में होती है। भुवनेश्वर ठीक ठाक बल्लेबाजी भी कर लेते है।

Biwi ka mood-swing aur Bhuvi ka inswing,outswing achhe achhon ko samajh nahi aata.

Swing It like Bhuvi .

Happy Birthday @BhuviOfficial pic.twitter.com/waHaM6CYSL — Virender Sehwag (@virendersehwag) February 5, 2017

First Published on February 6, 2017 2:32 am