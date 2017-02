न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और बांग्लादेश को टेस्ट सीरीज में हराने के बाद विराट कोहली के नेतृत्व में टीम इंडिया आॅस्ट्रेलिया की चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत और आॅस्ट्रेलिया के बीच चार टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच पुणे में 23 फरवरी से खेला जाएगा। हालांकि, इस टेस्ट सीरीज में मैदान पर तो भारत आॅस्ट्रेलिया से भिड़ेगा लेकिन रिकॉर्ड बुक में दोनों टीमों के खिलाड़ी कई दिग्गज खिलाड़ियों से भिड़ेंगे। विराट कोहली इस टेस्ट सीरीज में सचिन तेंदुलकर के एक रिकॉर्ड को पीछे छोड़ सकते हैं। भारतीय टीम फिलहाल आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर है और उसे अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए आॅस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज में 0-4 या 0-3 से हराना होगा।

दोनों टीमों के कप्तानों के बीच भी इस सीरीज में एक जंग छिड़ेगी। वह जंग होगी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर एक बल्लेबाज बनने की। आॅस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ फिलहाल 933 रेटिंग प्वाइंट के साथ दुनिया के नंबर वन टेस्ट बल्लेबाज हैं। ​भारतीय कप्तान विराट कोहली 895 रेटिंग प्वाइंट के साथ आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में दूसरे स्थान पर हैं। विराट इस सीरीज में अच्छा प्रदर्शन कर अपने करियर में पहली बार 900 रेटिंग प्वाइंट क्रॉस करना चाहेंगे। भारत की तरफ से टेस्ट मैचों में सिर्फ सुनील गावस्कर ही 900 रेटिंग प्वाइंट से अधिक स्कोर कर पाए हैं। सचिन तेंदुलकर अपने टेस्ट करियर में 898 रेटिंग प्वाइंट से आगे नहीं पहुंच सके थे। राहुल द्रविड़ अपने टेस्ट करियर में सर्वाधिक 892 रेटिंग प्वाइंट हासिल कर सके थे।

विराट कोहली अगर 900 का आंकड़ा छू लेते हैं तो वह ऐसा करने वाले दुनिया के 31 वें क्रिकेटर होंगे। वहीं, वह टेस्ट मैचों में 900 रेटिंग प्वाइंट क्रॉस करने वाले भारत के मात्र दूसरे क्रिकेटर होंगे। उनसे पहले सुनील गावस्कर 916 रेटिंग प्वाइंट के साथ ऐसा करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर थे। इसके आलावा रविचंद्रन अश्विन और रवींद्र जडेजा के बीच भी इस टेस्ट सीरीज में अच्छा प्रदर्शन कर आईसीसी की गेंदबाजी रैंकिंग में नंबर एक गेंदबाज बनने की होड़ होगी। फिलहाल अश्विन 887 रेटिंग प्वाइंट के साथ आईसीसी रैंकिंग में दुनिया के नंबर एक टेस्ट गेंदबाज हैं। रवींद्र जडेजा 877 रेटिंग प्वाइंट के साथ इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। टेस्ट आॅलराउंडर्स की सूची में आर अश्विन 406 रेटिंग प्वाइंट के साथ तीसरे स्थान पर हैं, वहीं, जडेजा उनसे एक स्थान नीचे चौ​थे स्थान पर हैं।

First Published on February 22, 2017 9:30 am