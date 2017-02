जानिए किस किताब ने बदल दी विराट कोहली की जिंदगी, खुद बता रहे हैं नाम

विराट कोहली का नाम भारतीय क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया जा चुका है, यह कहना गलत नहीं होगा। टीम इंडिया का यह कप्तान आज अपने करियर की बुलंदियों पर है। क्रिकेट की दुनिया के कई दिग्गज़ भी विराट की तुलना क्रिकेट के सबसे महान बल्लेबाज़ डॉन ब्रैडमैन से करते रहते हैं। जब भी कभी सचिन तेंदुलकर के रिकॉड तोड़ने के बात आती है तो विराट का ही नाम लोगों की जुंबा पर आता है। इसी बीच हाल ही में यह चर्चा खूब हो रही है कि आखिर विराट कोहली की सफलता के पीछे का राज क्या है। तो आज हम इस सीक्रेट को जान सकते हैं और इसका खुलासा खुद विराट कोहली ने किया है।

कोहली ने अपने इस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अपनी कामयाबी का सीक्रेट बताया है। इस पोस्ट में कोहली एक कार में बैठे हुए हैं और उनके हाथ में एक किताब है। इस किताब का नाम है ‘ऑटोबायोग्राफ़ी ऑफ़ ए योगी’। हाथ में किताब ली हुई तस्वीर कोहली ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की और साथ में लिखा है कि हर किसी को ये किताब पढ़ना चाहिए। कोहली ने आगे अपनी पोस्ट में लिखा है कि यह किताब उन सबको पढ़नी चाहिए जो अपनी सोच और विचारों को दी जाने वाली चुनौती का सामना कर सकते हैं। इस किताब के ज्ञान को समझने से, जिंदगी की तरफ आपका नजरिया एक दम बदल जाएगा।

कोहली ने पोस्ट के आखिरी हिस्सों में लिखा है कि अच्छे काम हमेशा ही करते रहो। गौरतलब है कि कोहली इस समय अपनी जबरदस्ता फॉर्म में हैं। हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच में कोहली ने दोहरा शतक लगाया था। इस मैच में शतक जड़ने के बाद कोहली का चौ​थी टेस्ट सीरीज में उनका चौथा दोहरा शतक हो गया है। ऐसा कारनामा करने वाले वे विराट कोहली पहले खिलाड़ी हैं।

देखें वीडियो

First Published on February 19, 2017 8:32 am