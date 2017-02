जानिए टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट हाने वाले टॉप टेन बल्लेबाजों के बारे में

क्रिकेट को रिकॉर्ड का खेल है। हर एक छोटे या बड़े​ क्रिकेट मैच में एक नया रिकॉर्ड बन जाता है। कई बार ये रिकॉर्ड खिलाड़ियों को गर्व की अनुभूति कराता है, तो कई ऐसे रिकॉर्ड्स भी बन जाते हैं जिन्हें कोई खिलाड़ी याद करना नहीं चाहता है। हालही में ऐसा ही एक रिकॉर्ड जुड़ा है पाकिस्‍तानी क्रिकेट टीम के बल्‍लेबाज उमर अकमल के नाम। दरअसल, पाकिस्‍तान में इन दिनों टी-20 लीग खेला जा रहा है। इस लीग के दौरान उमर अकमल ने सबसे ज्‍यादा बार जीरो के स्‍कोर पर आउट होने का रिकॉर्ड बना लिया है। आइए हम आपको टी20 क्रिकेट (इंटरनेशनल सहित हर तरह के टी20 क्रिकेट की बात की जा रही है) में सर्वाधिक बार शून्य पर आउट होने वाले टॉप टेन खिलाड़ियों के बारे में बताते हैं…

1.उमर अकमल (पाकिस्‍तान): टी-20 क्रिकेट में उमर अकमल के नाम सबसे ज्‍यादा बार जीरो पर आउट होने का रिकॉर्ड दर्ज है। अपने टी20 कॅरियर में वह अब तक 24 बार जीरो पर आउट हुए हैं।

2.हर्शल गिब्‍स (दक्षिण अफ्रीका): इस सूची में दूसरा नाम है दक्षिण अफ्रीका के बल्‍लेबाज हर्शल गिब्‍स का। हर्शल गिब्स अपने टी20 करियर में अब तक 167 इनिंग्‍स में 23 बार शून्‍य पर आउट हो चुके हैं।

3.तिलकरत्‍ने दिलशान (श्रीलंका): श्रीलंकाई क्रिकेटर तिलकरत्ने दिलशान भी इस कतार में शामिल हैं। अपने टी20 कॅरियर की 217 इनिंग्‍स में वह 23 बार डक पर आउट हुए हैं।

4.ड्वेन स्‍मिथ (वेस्‍ट इंडीज): वेस्‍टइंडीज के आॅलराउंडर ड्वेन स्‍मिथ इस सूची में चौथे नंबर पर हैं। स्मिथ अपने टी20 कॅरियर की 270 इनिंग्‍स में 23 बार शून्य पर आउट होने चुके हैं।

5. लेंडिल सिमंस (वेस्‍ट इंडीज): वेस्टइंडीज के एक अन्य बल्‍लेबाज लेंडिल सिमंस इस सूची में पांचवें स्थान पर हैं। सिमंस ने अपने टी20 कॅरियर की 178 इनिंग्‍स में 20 बार शून्य पर आउट हो चुके हैं।

6. ल्‍यूक राइट (इंग्‍लैंड): इंग्‍लैंड के खिलाड़ी ल्यूक राइट अपने टी20 करियर की 254 इनिंग्‍स में 20 बार डक पर आउट हो चुके हैं।

7. थिसारा परेरा (श्रीलंका): श्रीलंका के आॅलराउंडर थिसारा परेरा अपने टी20 करियर की 162 इनिंग्‍स में 18 बार डक पर आउट चुके हैं।

8. गौतम गंभीर (भारत): भारत भी इस रिकॉर्ड में कहीं ज्‍यादा पीछे नहीं है। इंडियन क्रिकेट टीम के बल्‍लेबाज गौतम गंभीर अब तक 213 टी20 इनिंग्स में 18 बार डक पर आउट हो चुके हैं।

9. जीतन पटेल (न्‍यूजीलैंड): न्‍यूजीलैंड टीम के खिलाड़ी जीतन पटेल अपने टी20 कॅरियर की 68 इनिंग्‍स में अब तक 17 बार डक पर आउट हो चुके हैं।

10. हरभजन सिंह (भारत): भारत के हरभजन सिंह इस सूची में 10वें नंबर पर हैं। भज्‍जी अपने टी-20 करियर में अब तक 17 बार शून्य पर आउट हो चुके हैं।

First Published on February 18, 2017 8:30 am