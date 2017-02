भारत को इन पांच कंगारू प्लेयर्स से रहना होगा सावधान, अकेले दम पलट सकते हैं मैच का पासा

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चार मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच 23 फरवरी से पुणे में खेला जाएगा। जैसा की इतिहास रहा है सीरीज शुरू होने से पहले ही ऑस्ट्रेलियाई टीम ने माइंड गेम खेलना शुरू कर दिया है। आॅस्ट्रेलिया के खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ियों को लेकर बयानबाजी शुरू कर चुके हैं। भारतीय सरजमीं पर कदम रखते ही आॅस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने बयान दिया कि यदि स्लेजिंग से उनकी टीम को मैच जीतने में फायदा मिलता है तो वो इससे बाज नहीं आएंगे। स्मिथ ने कहा, ‘यदि छींटाकाशी से हमारे खेल में सुधार होता है, या हमें इसका फायदा मिलता है, तो हम इससे परहेज नहीं करेंगे।’ स्मिथ ने कहा था कि वह विराट कोहली के लिए खास रणनीति के साथ आए हैं। हम आॅस्ट्रेलिया के उन खिलाड़ियों के बारे में बता रहे हैं जिनसे भारत को सतर्क रहना होगा…

स्टीवन स्मिथ: भारतीय सरजमीं पर यदि सीरीज जीत का लंबा सूखा खत्म करना है तो ऑस्ट्रेलिया को अपने कप्तान स्टीव स्मिथ पर निर्भर रहना ही पड़ेगा। इसमें काई दो राय नहीं है कि स्टीव स्मिथ मौजूदा आॅस्ट्रेलियाई टीम के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं। स्मिथ भी भारत दौरे पर अपनी भूमिका से पूरी तरफ वाकिफ हैं और अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। उन्होंने कहा भी था कि वह अपनी टीम के सामने उदाहरण पेश करेंगे। ऐसे में भारत को सटीव स्मिथ से सावधान रहना होगा। स्मिथ ने टेस्ट मैचों में 60.15 की औसत के साथ 4,752 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 17 शतक और 20 अर्धशतक लगाए हैं। टेस्ट स्मिथ का सर्वोच्च स्कोर 215 रन है। वहीं, भारत के खिलाफ भी स्मिथ का रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है। उन्होंने भारत के खिलाफ अब तक 6 टेस्ट मुकाबलों खेले हैं, जिनमें उन्होंने 93 की बेहतरीन औसत के साथ 930 रन बनाए हैं। उनके नाम 4 शतक और 3 अर्धशतक दर्ज है।

डेविड वार्नर: दुनिया के सबसे आक्रामक बल्लेबाजों में शुमार किए जाने वाले डेविड वॉर्नर का टेस्ट में भी बल्लेबाजी करने का अंदाज वही होता है जैसा की वनडे में। वार्नर से भारतीय टीम को सावधान रहने की जरूरत होगी। डेविड वॉर्नर ने अब तक 60 टेस्ट मैचों की 111 पारियों में 18 शतक और 23 अर्धशतक की मदद से 49.16 की औसत के साथ 5,261 रन बनाए हैं। टेस्ट मैचों में वॉर्नर का सर्वश्रेष्ठ 253 रन रहा है। मौजूदा दोनों टीमों में सबसे ज्यादा टेस्ट शतक वार्नर के ही नाम हैं। वर्तमान डेविड वॉर्नर फॉर्म में चल रहे हैं और भारतीय गेंदबाजों के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। वार्नर ने भारत के खिलाफ 12 मैचों में 40.36 की औसत के साथ 888 रन बनाए हैं, जिसमें उन्होंने 2 शतक और 8 अर्धशतक लगाए हैं। भारत में खेलते हुए वार्नर ने 4 मैचों में 24 की साधारण औसत के साथ सिर्फ 195 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने सिर्फ 2 अर्धशतक लगाए हैं।

पीटर हैंड्सकॉम्ब: ऑस्ट्रेलिया के इस युवा बल्लेबाज से भारत को सावधान रहना होगा। पीटर हैंड्सकॉम्ब ने बहुत ज्यादा टेस्ट क्रिकेट तो नहीं खेला है लेकिन उनकी प्रतिभा को दरकिनार नहीं किया जा सकता। हैंड्सकॉम्ब ने अपने छोटे से करियर में अब तक 4 टेस्ट मैचों की 7 पीरियों में 99.75 की औसत के साथ 399 रन बनाए हैं। पीटर हैंड्सकॉम्ब के नाम 2 शतक और 2 अर्धशतक दर्ज हैं। यह बल्लेबाज भारत दौरे पर खुद को साबित भी करना चाहेगा। यह खिलाड़ी आॅस्ट्रेलिया के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकता है और भारत को इस खिलाड़ी के खिलाफ बेहतर रणनीति तैयार करनी होगी।

मिचेल स्टॉर्क: मिचेल स्टॉर्क वर्तमान समय में दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में से एक हैं। स्टॉर्क ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाजी की धुरी हैं। भारत दौरे पर स्टार्क अपनी तेजी और स्विंग से भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे। स्टार्क ने अब तक 34 टेस्ट मैचों 143 विकेट लिए हैं। इस दौरान उन्होंने एक पारी में सात बार 5 विकेट और मैच में एक बार 10 विकेट लिया है। स्टार्क का एक पारी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 6/50 और एक मैच में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 11/94 है। टेस्ट क्रिकेट पर फोकस करने के लिए स्टॉर्क ने आईपीएल से अपना नाम वापस ले लिया था। मिचेल स्टॉर्क से भारतीय बल्लेबाजों को संभलकर रहना होगा। यह गेंदबाज अ​केले मैच का पासा पलटने का माद्दा रखता है।

नाथन लायन: स्पिन गेंदबाजों के लिए भारत से बेहतर स्थान नहीं हो सकता। भारतीय पिचें स्पिन गेंदबाजों के लिए स्वर्ग होतीं हैं और ऐसे में नाथन लायन से ऑस्ट्रेलियाई टीम को बहुत उम्मीद होगी। नाथन लायन ने अब तक 63 टेस्ट मैचों में 228 विकेट झटके हैं। इस दौरान एक पारी में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 7/94 तो एक मैच में 12/286 रहा है। साल 2016 में भी नाथन लायन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 11 मैचों में 41 विकेट अपने नाम किए हैं। भारत के खिलाफ लायन के गेंदबाजी आंकड़े काफी अच्छे हैं और उन्होंने 10 टेस्ट मैचों में 45 विकेट लिए हैं। भारत में उन्होंने 3 टेस्ट मैचों में 15 विकेट झटके हैं। लायन की अच्छी फॉर्म भारत में पिच से स्पिनर्स को मिलने वाली मदद को देखते हुए टीम इंडिया को इस गेंदबाज के खिलाफ रणनीति तैयार करनी होगी।

First Published on February 22, 2017 8:00 am