साल 2016 में इन बल्लेबाजों ने अपनी पारियों से जीता क्रिकेट प्रेमियों का दिल, ये रहे इस साल के 9 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

साल 2016 में देश और विदेश के क्रिकेट खिलाड़ियों ने कई यादगार पारियां खेलीं और दर्शकों को बल्ले गेंद के संघर्ष कालफत्फ उठाने का मौका मिला। कई खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया। इन खिलाड़ियों में कुछ स्थापित हैं तो कुछ बिल्कुल नए। हम आपको इस वर्ष एकदिवसीय और टेस्ट मैचों में बल्लेबाजों के कुछ शानदार प्रदर्शन के बारे में बता रहे हैं…

करुण नायर के तिहरा शतक: करुण नायर ने अपने करियर के तीसरा टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ तिहरा शतक ठोकते हुए 303 रन बनाए। इस साल टेस्ट मैचों में अभी तक का सबसे बड़ा सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर है। करुण ने अपने करियर के पहले दो टेस्ट मैचों में कुल 17 रन ही बनाए थे।

पाकिस्तान के अज़हर अली का तिहरा शतक: इस साल पाकिस्तान के कई बल्लेबाजों ने अपने प्रदर्शन से वाहवाही बटोरी। यूनुस खान ने इंग्लैंड के खिलाफ ओवल के मैदान पर 218 रन की पारी खेली। बाबर आज़म ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन लगातार एकदिवसीय शतक ठोके। इस साल 13 अक्टूबर 2016 को पाकिस्तान के बल्लेबाज अज़हर अली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार 302 रन बनाए थे, जो अभी तक इस साल का दूसरी सबसे बड़ी टेस्ट पारी है।

बेन स्टोक्स का सबसे तेज दोहरा शतक: इंग्लैंड के आॅलराउंडर बेन स्टोक्स ने इस साल सबसे तेज दोहरा शतक लगाया। 2 जनवरी 2016 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ स्टोक्स ने यह कारनामा किया। सिर्फ 198 गेंदों का सामना करते हुए स्टोक्स ने 30 चौके और 11 छक्के के मदद से 258 रन बनाए थे।

क्विंटन डिकॉक की शानदार पारी: 30 सितम्बर 2016 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरियन वनडे मैच में डिकॉक ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 178 रन बनाए। इस साल वनडे में अब तक का यह सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है। डिकॉक ने अपनी पारी में 16 चौके और 11 छक्के लगाए। साउथ अफ्रीका ने इस मैच को छह विकेट से जीत लिया था।

केएल राहुल का सबसे तेज टी 20 शतक: भारत के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल ने इस साल की सबसे तेज टी-20 सेंचुरी ठोकी। 27 अगस्त 2016 वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में राहुल ने सिर्फ 46 गेंदों का सामना करते हुए अपना शतक पूरा किया। राहुल ने अपनी पारी में 12 चौके और पांच छक्के लगाए थे।

ग्लेन मैक्सवेल ने बनाया टी-20 सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर: ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल की वह पारी भी चर्चा में रही जिसमें उन्होंने सिर्फ 65 गेंदों का सामना करते हुए 145 रन बनाए थे। 6 सितम्बर 2016 को श्रीलंका के खिलाफ टी-20 मैच में मैक्सवेल ने 14 चौके और 9 छक्के लगाए थे। ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच को 85 रन से जीता था।

मुनरो का सबसे तेज अर्धशतक: न्यूज़ीलैंड के कोलिन मुनरो ने इस साल का सबसे तेज टी-20 अर्धशतक ठोका। 10 जनवरी 2016 को श्रीलंका के खिलाफ मुनरो ने सिर्फ 14 गेंदों का सामना करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। मुनरो ने अपने पारी में सात छक्के और एक चौका लगाया था।

असद शफीक का गाबा में शतक: पाकिस्तान के बल्लेबाज असद शफीक ने आॅस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर खेले गए टेस्ट मैच में रिकॉर्ड 490 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए शानदार 137 रन की शतकीय पारी खेली। उनके शतक की बदौलत एक समस पाकिस्तान रिकॉर्ड लक्ष्य हासिल कर इतिहास रचने के करीब था। हालांकि, आॅस्ट्रेलिया ने यह मैच 39 रन से जीत लिया।

फॉफ डुप्लेसिस का एडिलेड में लगाया गया शतक: दक्षिण अफ्रीका के टेस्ट कप्तान फॉफ डुप्लेसिस ने बॉल टेंपरिंग विवाद में घसीटे जाने और आईसीसी द्वारा दंडित किए जाने के बाद आॅस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन टेस्ट मैचों की सीरीज के एडिलेड में खेले गए मैच में विपरीत परिस्थितियों में शानदार शतक जड़ा। उन्होंने नाबाद 118 रन की पारी खेली।

First Published on December 25, 2016 11:55 am