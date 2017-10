भारतीय क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार बहुत ही जल्द शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। टीम के बेहतरीन गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने बुधवार को अपनी खास दोस्त नुपुर नागर के साथ नोएडा में सगाई कर ली थी। भुवनेश्वर ने अपनी सगाई की कुछ तस्वीरे अपने सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर शेयर कीं जिसके बाद उनके दोस्त और रिश्तेदार उनकी ढेरों शुभकामनाएं दे रहे हैं। वहीं भुवनेश्वर के साथ क्रिकेटर सुरेश रैना ने उन्हें जिंदगी की नई शुरुआत की बधाई दी। वैसे तो सुरेश रैना सेलिब्रेशन के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और वे कभी भी किसी सेलिब्रेशन को मिस नहीं करते।

वहीं सुरेश रैना भुवनेश्वर कुमार की शादी को लेकर बहुत उत्साहित हैं और अपनी खुशी जाहिर उन्होंने एक ट्वीट के जरिए की। सुरेश रैना ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा बधाई हो भुवनेश्वर आपकी शादी में डांस करने के लिए उत्सुक हूं। हाल ही में नुपुर के साथ बिताए अपने पुराने दिनों को याद करते हुए भुवनेश्वर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर करते हुए एक खास और बहुत ही भावुक करने वाला मैसेज लिखा है। भुवनेश्वर ने लिखा रिवाइंडिंग और अच्छी यादों में वापस जाना, मुझे आगे बढ़ने और शानदार भविष्य के बारे में सपना देखने के लिए प्रेरित करती हैं।

Congratulations @BhuviOfficial looking forward to dance on your weddinghttp://t.co/Nuk2iRtPdm

— Suresh Raina (@ImRaina) October 5, 2017