श्रीलंका दौरे पर गई टीम इंडिया, विराट कोहली और शिखर धवन समेत इन खिलाड़ियों ने ली प्लेन में सेल्फी, देखें तस्वीरें

भारतीय क्रिकेट टीम बुधवार को नए कोचिंग स्टाफ के साथ श्रीलंका दौरे के लिए रवाना हो गई है। टीम इस दौरे पर तीन टेस्ट मैच, पांच वनडे और एक टी-20 मैच खेलेगी। दौरे का अंत कोलंबों में टी-20 मैच के साथ होगा। श्रीलंका के लिए प्लेन से रावाना हुई टीम इंडिया के कई खिलाड़ी मस्ती के मूड में दिखे। कप्तान विराट कोहली समेत सलामी बल्लेबाज शिखर धवन और कई दूसरे खिलाड़ियों ने प्लेन में सेल्फी खींचकर अपने-अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की।

चोटिल सलामी बल्लेबाज मुरली विजय कलाई में चोट के कारण इस दौरे से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह बाएं हाथ के बल्लेबाज शिखर धवन को टीम में जगह मिली है। यह दौरा रवि शास्त्री के मुख्य कोच के तौर पर टीम के साथ पहला दौरा होगा। शास्त्री को हाल ही में टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। वहीं मंगलवार को गेंदबाजी कोच के तौर पर भरत अरुण के नाम पर मुहर लग गई है। वह इस दौरे पर एक बार फिर टीम के साथ होंगे।

कप्तान विराट कोहली ने ट्वीटर पर केएल राहुल के साथ सेल्फी पोस्ट करते हुए लिखा, “Flight delays call for a selfie, #Srilanka it is! @KLRahul11 #Enroute #BackToBasics” (फ्लाइट लेट हो गई है। सेल्फी ले ली जाए)

वहीं शिखर धवन ने भी एक सेल्फी पोस्ट की जिसमें भुवनेश्वर कुमार और इशांत शर्मा समेत टीम के कई खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। धवन ने लिखा, “और हम तैयार हैं। श्रीलंका रवाना।”

इनके अलावा गेंदबाज उमेश यादव और इशांत शर्मा ने भी इंस्टाग्राम अकाउंट पर सेल्फी पोस्ट की।

Off to Colombo #srilanka# A post shared by Umesh Yadav (@umeshyaadav) on Jul 19, 2017 at 5:18am PDT

Off to Sri Lanka!! A post shared by Ishant.sharma (@ishant.sharma29) on Jul 19, 2017 at 5:54am PDT

टीम अपना पहला टेस्ट मैच 26 जुलाई से गॉल में खेलेगी। टीम गॉल के बाद दूसरा टेस्ट सिंहली स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर तीन से सात अगस्त के बीच और तीसरा टेस्ट पालेकेले में 12 से 16 अगस्त के बीच खेला जाएगा। पालेकेले में ही दूसरा और तीसरा वनडे क्रमश: 24 और 27 अगस्त को खेला जाएगा। वनडे सीरीज की शुरूआत 20 अगस्त से दाम्बुला में होगी। चौथा और पांचवां वनडे मैच खेट्टाराम में होगा। इसी जगह इकलौता टी-20 मैच छह सितंबर को खेला जाएगा। श्रीलंका ने इससे पहले 2015 में भारत की मेजबानी की थी।

First Published on July 20, 2017 11:40 am