फॉफ डुप्‍लेसिस के कॅरियर की सर्वश्रेष्‍ठ पारी की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने श्रीलंका को चौथे वनडे में 40 रनों से हरा दिया। दक्षिण अफ्रीका ने 50 ओवर में 5 विकेट खोकर 367 रनों का पहाड़ जैसा स्‍कोर खड़ा किया था। जवाब में श्रीलंका ने ठीक शुरुआत की मगर कप्‍तान उपुल थरंगा के शतकीय पारी खेलकर आउट होने के बाद टीम 328 रनों पर ऑलआउट हो गई। डुप्लेसिस ने अपनी पारी के दौरान क्विंटन डिकाक (55) के साथ दूसरे विकेट के लिये 87 गेंदों पर 100 रन और कप्तान एबी डिविलियर्स (64) के साथ तीसरे विकेट के लिये 122 गेंदों पर 137 रन की साझेदारी की। डुप्लेसिस का यह श्रृंखला में दूसरा शतक है। इससे पहले उन्होंने डरबन में दूसरे वनडे में 105 रन बनाये थे। डुप्लेसिस ने 185 रन बनाये लेकिन वह दक्षिण अफ्रीका की तरफ से वनडे में सर्वाधिक व्यक्तिगत पारी के रिकार्ड से केवल तीन रन से चूक गये। मगर पूरे मैच में कुछ दिलचस्‍प रिकॉर्ड बने। आइए उन रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं:

– किसी भी टीम ने घरेलू मैदान पर लगातार इतने (13) एकदिवसीय मैच नहीं जीते हैं। ऑस्‍ट्रेलिया और श्रीलंका दो-दो बार, जबकि वेस्‍टइंडीज और न्‍यूजीलैंड घरेलू मैदान पर लगातार 12 वनडे जीत का रिकॉर्ड बना चुके हैं।

– सिर्फ एक दक्षिण अफ्रीकी बल्‍लेबाज ने फॉफ डुप्‍लेसिस (185) से ज्‍यादा रन बनाए हैं। गैरी कर्स्‍टन के नाम पर यह दक्षिण अफ्रीका की तरफ से वनडे में सबसे ज्‍यादा रनों का रिकॉर्ड है, उन्‍होंने नाबाद 188 रनों की पारी खेलकर यह रिकॉर्ड बनाया था। रोहित शर्मा की 264 रनों की पारी वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ा व्‍यक्तिगत स्‍कोर है।

– थरंगा एक ओपनर के तौर पर शतक जड़ने वाले तीसरे श्रीलंकाई कप्‍तान हैं। उनसे पहले सनथ जयसूर्या बतौर कप्‍तान 10 और तिलकरत्‍ने दिलशान ने एक शतक लगाया है।

– सिर्फ पांच खिलाड़‍ियों ने ही तीसरे नंबर पर खेलते हुए फॉफ डुप्‍लेसिस से ज्‍यादा शतक लगाए हैं। डुप्‍लेसिस के नाम आठ शतक हैं। तीसरे नंबर पर बल्‍लेबाजी करते उनसे ज्‍यादा शतक लगाने वालों में पोटिंग 29 शतकों के साथ सबसे आगे हैं।

– 367 रनों के अपने स्‍कोर में दक्षिण अफ्रीकी टीम के बल्‍लेबाजों ने सिर्फ छह छक्‍के लगाए।

– एकदिवसीय मैचों में श्रीलंका से ज्‍यादा 350+ रनों के लक्ष्‍य किसी और टीम को नहीं मिले हैं। श्रीलंका को 12 बार 350 से ज्‍यादा का लक्ष्‍य मिला है, जबकि भारत को 11 बार।

– थरंगा अब तक 14 शतक लगा चुके हैं, जबकि उनकी टीम के किसी अन्‍य साथी ने अब तक एक भी शतक नहीं लगाया है।

– 367 रनों की बदौलत, दक्षिण अफ्रीका ने वनडे में सबसे ज्‍यादा बार 350+ का स्‍कोर बनाने के वर्ल्‍ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने 23 बार 350+ स्‍कोर किया है।

– उपुल थरंगा और निरोशन डिकवेला के बीच हुई 139 रनों की साझेदारी वनडे में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे में किसी श्रीलंकाई जोड़ी की सबसे बड़ी साझेदारी है।

– श्रीलंका के खिलाफ किसी वनडे सीरीज में दक्षिण अफ्रीका की ओर से सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाले बल्‍लेबाज एबी डिविलियर्स (329) थे। सीरीज में अभी एक मैच बचा हुआ है और डुप्‍लेसिस दो शतक, एक अर्द्धशतक के साथ अब तक 369 रन बना चुके हैं।

– श्रीलंका के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका ने अपना उच्‍चतम स्‍कोर बनाया है। इससे पहले लंका के खिलाफ अफ्रीका का उच्‍चतम स्‍कोर 339/5 था, जो उसने 2014 में बनाया था।

First Published on February 8, 2017 10:41 am