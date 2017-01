अनुराग ठाकुर की छुट्टी के बाद सौरव गांगुली संभाल सकते हैं बीसीसीआई की कमान, जल्द हो सकती है घोषणा

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों के लिए साल 2017 की शुरूआत खराब रही। सुप्रीम कोर्ट आॅफ इंडिया ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के संचालन में अनियमितता को लेकर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए वर्तमान अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के को उनके पदों से हटा दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुराग ठाकुर और अजय शिर्के को कोर्ट की अवमानना करने और कुछ फैसलों को लेकर अंधेरे में रखने के कारण कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है और दोनों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 19 जनवरी तक का समय दिया है।

सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद बोर्ड को जल्द से जल्द अध्यक्ष और सचिव पदों पर नई नियुक्ति करना है। अनुराग ठाकुर को अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद चारों तरफ यह चर्चा होने लगी है कि बीसीसीआई का अगला अध्यक्ष कौन होगा? झारखण्ड क्रिकेट एसोसिएशन के प्रमुख और बीसीसीआई के वर्तमान संयुक्त सचिव अमिताभ चौधरी का अजय शिर्के का स्थान लेना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं, बीसीसीआई के अध्यक्ष पद को लेकर कई नामों की चर्चा है। इंग्लैंड और भारत के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज के शुरू होने में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। यह सीरीज इसी 16 तारीख से खेली जानी है, इसलिए जरूरी है कि जल्द ही अध्यक्ष के नाम पर फैसला किया जाए।

इन नामों में जो नाम सबसे उपर है वो हैं सौरव गांगुली। भारत के सबसे सफल कप्तानों में से एक सौरव गांगुली को उनकी नेतृत्व क्षमता के लिए जाना जाता है। उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान रहते हुए अपनी जबरदस्त नेतुत्व क्षमता का परिचय दिया। गांगुली वर्तमान में बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और अपने राज्य में क्रिकेट के लिए प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। गांगुली के अलावा वेस्ट जोन के वाइस प्रेजिडेंट टी.सी मैथ्यू और गौतम रॉय भी इस दौड़ में शामिल हैं। कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव ब्रिजेश पटेल के नाम को लेकर भी चर्चा है। इनके आलावा शिवपाल यादव के नाम को लेकर भी अटकलें लगाईं जा रही हैं। शिवपाल यादव को एक साल पहले एन श्रीनिवासन के पद छोड़ने के बाद बीसीसीआई का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।

इनमें सब नामों में प्रिंस आॅफ कोलकाता अध्यक्ष पद के लिए बीसीसीआई के नियमों के अनुसार सबसे ज्यादा फिट हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ दादा के नाम से मशहूर गांगुली की लोकप्रियता भी लाजवाब है। अगर सौरव गांगुली की इस पद पर नियुक्ति होती है तो वह 1928 में स्थापित बीसीसीआई के 38वें अध्यक्ष होंगे। डॉ जी गंगराजू (साउथ जोन के वाइस प्रेसिडेंट), सीके खन्ना (वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल जोन) और एमएल नेहरू (वाइस प्रेसिडेंट नॉर्थ जोन) ये तीनों ही नाम नए नियमों के अनुसार फिट नहीं बैठते हैं।

प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि जब तक अध्यक्ष पद पर किसी की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक बीसीसीआई का कामकाज प्रशासकों की एक समिति देखेगी। कोर्ट ने एमिकस क्यूरी के रूप में कोर्ट की मदद कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता फली.एस. नरीमन और गोपाल सुब्रमण्यम से समिति के सदस्यों का चयन करने की जिम्मेदारी दी है। समिति के लिए नाम चुने जाने का काम 2 सप्ताह में पूरा किया जाना है। 19 जनवरी को प्रशासकों की समिति में शामिल किए जाने वाले सदस्यों के बारे में सुनवाई की जाएगी।

First Published on January 3, 2017 11:18 am