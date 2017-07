वीडियो: भारतीय महिला क्रिकेट टीम को गेंदबाजी करने उतरे सचिन के बेटे अर्जुन तेंडुलकर

रविवार 23 जुलाई को इंग्लैंड के लॉर्डस ग्राउंड पर भारत और इंग्लैंड के बीच 2017 महिला क्रिकेट विश्व कप का फाइनल है। दोनों टीमें कप पर कब्जे के लिए मैदान पर लगातार पसीना बहा रही हैं। भारत की टीम इस खिताब को अपने नाम करने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। भारत की महिला क्रिकेट टीम ने अपने प्रैक्टिस सेशन के दौरान एक विशेष मेहमान से बल्लेबाजी और गेंदबाजी के टिप्स लिये। टीम इंडिया की महिला क्रिकेटरों का हौसला बढ़ाने के लिए खुद सचिन तेंडुलकर और उनके बेटे अर्जुन तेंडुलकर लॉर्डस ग्राउंड पहुंचे। यहां पर नेट प्रैक्टिस के दौरान सचिन के बेटे अर्जुन तेंडुलकर ने बॉलिंग की और टीम इंडिया की प्लेयर वेद कृष्णमूर्ति बैटिंग कर रही थीं। दोनों ने मैच की तैयारी के लिए खूब पसीने बहाये। बता दें कि सचिन और अर्जुन इस वक्त लंदन में हैं। भारत के क्रिकेटिंग लेजेंड सचिन तेंडुलकर ने क्रिकेट के प्रति अपने शौक को देखते हुए लॉर्ड्स ग्राउंड के नजदीक ही अपना फ्लैट खरीदा है।

Sachin Tendulkar’s son, Arjun, is one of the net bowlers for India women today. Bowling t Veda here. #WWC17 @ESPNcricinfo pic.twitter.com/M37es7GINf

— Melinda Farrell (@melindafarrell) July 22, 2017