भारतीय ऑफ स्पिनर और दुनिया के नंबर वन टेस्‍ट गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन पिता बन गए है। उनकी पत्‍नी प्रीति नारायणन ने 21 दिसंबर को बच्‍ची को जन्‍म दिया। यह अश्विन की दूसरी संतान है। इससे पहले वे साल 2015 में पहली बार पिता बने थे। प्रीति ने फेसबुक पोस्‍ट के जरिए जानकारी दी कि उन्‍होंने जानबूझकर यह खबर पहले सार्वजनिक नहीं की क्‍यों कि वह अश्विन के आर्इसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनने की खबर से स्‍पॉटलाइट हटाना नहीं चाहती थी। गौरतलब है कि अश्विन को चेन्‍नई टेस्‍ट की समाप्ति के बाद आर्इसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के साथ ही टेस्‍ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुना गया था।

प्रीति ने लिखा, ”मैंने 21 तारीख को दूसरे बच्‍चे को जन्‍म दिया। उसने(बच्‍ची) चक्रवात के चलते राज्‍य के बंद और चेपॉक में टेस्‍ट क्रिकेट के पांच दिनों के गुजर जाने का इंतजार किया। जब हमने मैच जीता उस समय मुझे ख्‍याल आया कि चेपॉक में ही कहीं मुझे बच्‍चा ना हो जाए। ऐसा होता तो वह कोई कहानी होती। वह (बच्‍ची) अगले दिन आर्इ। हम अप्‍पा के क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनने के पलों को चुराना नहीं चाहते थे इसलिए आप लोगों को अब बता रही हूं। तो हां यह लड़की है। भावनात्‍मक रूप से खाली कर देने वाले साल 2016 में सांता काफी दयालु थे।” रोचक बात है कि डिलीवरी से पहले प्रीति चेपॉक स्‍टेडियम में भारत और इंग्‍लैंड का टेस्‍ट मैच देखने के लिए मौजूद थीं।

गौरतलब है कि साल 2016 अश्विन के लिए गजब का रहा है। इस साल उनका प्रदर्शन शानदार रहा। टेस्‍ट क्रिकेट में उनके नाम सबसे ज्‍यादा विकेट रहे। साथ ही वेस्‍ट इंडीज, न्‍यूजीलैंड और इंग्‍लैंड के खिलाफ टेस्‍ट सीरीज में भी उन्‍होंने सबसे ज्‍यादा विकेट लिए। अश्विन ने इस साल कई रिकॉर्ड ध्‍वस्‍त किए। यही वजह थी कि वे टेस्‍ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर और क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए। यह सम्‍मान हासिल करने वाले वे तीसरे भारतीय हैं।

First Published on December 27, 2016 9:20 am