12 साल और लगातार 9 मैचों की हार के बाद PAK को नसीब हुई जीत, साथ ही तोड़ा 32 साल पुराना तिलिस्म

पाकिस्तान ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए दूसरे एकदिवसीय मैच में आॅस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया और श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली। पाकिस्तान के लिए यह जीत बहुत खास है क्योंकि उसने बारह साल के लंबे अंतराल के बाद आॅस्ट्रेलया को उसके घर में मात देने में सफलता पाई है। यही नहीं, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर पाकिस्तान ने 32 सालों के बाद एकदिवसीय मैच में जीत दर्ज की है। इससे पहले सन् 1985 में पाकिस्तान ने एमसीजी पर वनडे मुकाबले में जीत दर्ज की थी।

मैच में आॅस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने टॉस जीतकर सपाट दिख रहे विकेट पर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों जुनैद खान और मोहम्मद आमिर ने अपनी दमदार बॉलिंग से स्मिथ के फैसले को गलत साबित कर दिया। मोहम्मद आमिर ने 47 रन देकर तीन विकेट और जुनैद खान ने 40 रन देकर दो विकेट झटके और आॅस्ट्रेलियाई टीम को 220 के स्कोर पर समेटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन दोनों तेज गेंदबाजों को बाएं हाथ के उदयीमान स्पिनर ईमाद वसीम का बखूबी साथ मिला। उन्होंने आॅस्ट्रेलियाई इनिंग के बीच में गेंदबाजी करते हुए अपने निर्धारित 10 ओवर के कोटे में मात्र 37 रन दिए और दो महत्वपूर्ण विकेट भी हासिल किया।

आॅस्ट्रेलिया द्वारा दिए गए 221 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तानी टीम के लिए यह लक्ष्य कभी मुश्किल साबित नहीं हुआ। ओपनर मोहम्मद हफीज और शार्जिल खान ने पहले विकेट केलिए 68 रनों की साझेदारी कर पाकिस्तान को शानदार शुरूआत दी। मोहम्मद हफीज ने 72 रन बनाए। शार्जिल खान 29 रन बानाकर आउट हुए। युवा बल्लेबाज बाबर आजम ने भी 34 रनों की उपयोगी पारी खेली। शोएब मलिक और उमर अकमल ने नाबाद क्रमश: 42 और 18 रन की पारी खेलकर पाकिस्तान को 14 गेंद शेष रहते 6 विकेट से जीत दिला दी। मोहम्मद हफीज को उनके शानदार अर्धशतक के लिए मैन आॅफ द मैच चुना गया। हफीज नियमित कप्तान अजहर अली के चोटिल होने की वजह से इस मैच में पाकिस्तानी टीम की कप्तानी कर रहे थे।

आॅस्ट्रेलिया ने इस मैच में किसी भी नियमित स्पिनर को नहीं खिलाया था, जो उसे महंगा साबित हुआ। कप्तान स्टीव स्मिथ पिच को पढ़ पाने में असफल रहे और इसे तेज गेंदबाजों के अनुकूल समझ बैठे, जबकि पिच ने स्पिनर्स को काफी मदद पहुंचायी। हालांकि, आॅस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की लेकिन वे पाकिस्तान को जीत से वंचित नहीं रख सके। जोश हेजलवुड ने अपने निर्धारित 10 ओवर के कोटे में किफायती गेंदबाजी करते हुए मात्र 32 रन दिए। वहीं, जेम्स फॉल्कनर ने निर्धारित 10 ओवर में मात्र 35 रन देकर दो विकेट भी झटका। काम चलाउं स्पिनर ट्रेविस हेड ने 2.4 ओवर में 23 रन लुटाए। कप्तान स्टीव स्मिथ ने मैच के बाद कहा, ‘हमने मैच के शुरू में ही जल्दी रन बनाने और आक्रामक रवैया अख्तियार करने के चक्कर में महत्वपूर्ण विकेट गवां दिए। हमने 40 रन कम बनाए, गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की लेकिन हमारे पास पर्याप्त रन नहीं थे।

वीडियो: भारत के पांच शिर्ष खिलाड़ी, जिन्होंने वनडे क्रिकेट में पकड़े हैं सबसे ज्यादा कैच

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 16, 2017 11:55 am