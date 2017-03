IND vs AUS 2nd Test: 8 विकेट लेकर नहीं, बल्कि कोहली का विकेट हासिल कर खुश हैं नाथन लॉयन

ऑस्ट्रेलिया के स्टार गेंदबाज नाथन लियोन खुश हैं कि उन्होंने विराट कोहली का विकेट हासिल किया लेकिन साथ ही कहा कि भारतीय कप्तान ने शनिवार (4 मार्च) को यहां दूसरे टेस्ट के पहले दिन अपनी गलती से विकेट गंवाया। ऑफ स्पिनर लियोन ने शनिवार को 50 रन देकर आठ विकेट हासिल कर अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि कोहली ने गलती कर खुद को महज 12 रन पर आउट करा दिया जिससे ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को पहली पारी में महज 189 रन पर समेट दिया। लियोन ने पहले दिन का खेल समाप्त होने के बाद कहा, ‘हर कोई सर्वश्रेष्ठ से प्रतिस्पर्धा करना चाहता है और वह (कोहली) दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक है। अगर आप डेल स्टेन के शब्दों में कहोगे तो वह निश्चित रूप से ‘सर्पों का मुखिया’ है। इसलिये कोहली का विकेट हासिल करना सचमुच शानदार था।’

उन्होंने कहा, ‘आज उसका (कोहली) का विकेट हासिल करना अद्भुत था लेकिन हम जानते हैं कि यह सीरीज बड़ी है और यह लंबी होगी। हमें उसकी वापसी की उम्मीद है।’ कोहली के लंच के बाद सत्र में आउट होने के तरीके के बारे में पूछने पर लियोन ने कहा, ‘मुझे लगता है कि पहले मैच में भी उसकी गलती थी और आज भी ऐसा ही था। उस गेंद में कुछ भी विशेष नहीं था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि विराट विश्व स्तरीय खिलाड़ी है और हम उसकी वापसी की उम्मीद कर रहे हैं। हम भाग्यशाली रहे कि आज यह कारगर रहा और ऑस्ट्रेलिया के लिये अच्छा दिन रहा।’

IND vs AUS 2nd Test: पहले दिन चला नाथन लॉयन का जादू, बेंगलुरु में भारतीय बल्लेबाज ने फिर टेके घुटने

ऑफ स्पिनर नाथन लियोन की रिकॉर्ड गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया ने भारत को दूसरे क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन 189 रन पर ढेर करने के बाद सतर्क शुरुआत करते हुए बिना विकेट खोए 40 रन बनाकर अपनी स्थिति बेहद मजबूत कर ली। भारतीय सरजमीं पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विदेशी गेंदबाज बने लियोन ने करियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी करते हुए 50 रन देकर आठ विकेट चटकाए जिससे सलामी बल्लेबाज लोकेश राहुल की 90 रन की जुझारू पारी के बावजूद भारतीय टीम 71.2 ओवर ही मैदान पर टिकी सकी। राहुल ने 30 और 61 रन पर मिले दो जीवनदान का फायदा उठाते हुए 205 गेंद की अपनी पारी में नौ चौके जड़े। लियोन ने भारत में किसी विदेशी गेंदबाज के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का दक्षिण अफ्रीका के लांस क्लूसनर का रिकॉर्ड तोड़ा जिन्होंने नवंबर 1996 में कोलकाता में 64 रन देकर आठ विकेट चटकाए थे।

दिन का खेल खत्म होने पर ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर और मैथ्यू रेनशा क्रमश: 23 और 15 रन बनाकर खेल रहे थे। वार्नर ने अब तक 51 जबकि रेनशा ने 47 गेंद का सामना करते हुए एक-एक चौका जड़ा है। वॉर्नर हालांकि इस बीच नौ रन के निजी स्कोर पर भाग्यशाली रहे जब इशांत शर्मा की गेंद पर गली में अजिंक्य रहाणे ने उनका कैच छोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया अब भारत से सिर्फ 149 रन से पीछे है जबकि उसके सभी 10 विकेट शेष हैं। भारत मौजूदा श्रृंखला की तीन पारियों में लगातार तीसरी बार 200 रन के आंकड़े को भी छूने में नाकाम रहा। टीम ने पुणे में पहले टेस्ट में 333 रन की शर्मनाक हार के दौरान दोनों पारियों में क्रमश: 105 और 107 रन बनाए थे।

विराट कोहली के बारे में 10 ऐसी दिलचस्प बातें जो आप नहीं जानते होंगे

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on March 5, 2017 12:39 am