एमएस धोनी: क्रिकेट के 139 साल के इतिहास में यह कारनामा करने वाले इकलौते खिलाड़ी

महेंद्र सिंह धोनी ने वनडे और टी20 क्रिकेट टीम की कप्‍तानी छोड़ दी है। उन्‍होंने 199 एकदिवसीय और 72 टी20 मुकाबलों में कप्‍तानी की। धोनी के नाम दुनिया में सर्वाधिक मैचों में कप्‍तानी करने का रिकॉर्ड है। उन्‍होंने कुल 331 मैचों में कप्‍तानी है। क्रिकेट के 139 साल के इतिहास में वे एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्‍होंने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 50 से ज्यादा मैचों में कप्‍तानी की है। उनकी कप्‍तानी में भारत ने कई ऐसे लम्‍हों को संजोया जिनकी तलब कई दशकों से थी। जैसे वनडे वर्ल्‍ड कप, वनडे, टेस्‍ट में नंबर वन बनना आदि। एक खिलाड़ी के तौर पर धोनी ने कई मौकों पर टीम इंडिया को संकट से निकाला। अकेले दम पर मैच जिताया। लेकिन कप्‍तानी के रंग में भी धोनी की छाप अमिट है। धोनी ने साल 2007 में टीम इंडिया की वनडे और टी20 का नेतृत्‍व संभाला था। उनकी कप्‍तानी में भारत ने 110 वनडे और 28 टी20 मुकाबले जीते।

वे दुनिया के इकलौते कप्‍तान हैं जिन्‍होंने आईसीसी की तीनों ट्रॉफियां वनडे वर्ल्‍ड कप(2011), टी20 वर्ल्‍ड कप(2007) और चैंपियंस ट्रॉफी(2013) जीती हैं। उन्‍होंने दो वनडे और पांच टी20 वर्ल्‍ड कप में भारत की अगुवाई की। 2015 में ऑस्‍ट्रेलिया में खेले गए वनडे वर्ल्‍ड कप में धोनी के टीम इंडिया सेमीफाइनल तक गई थी। वहीं टी20 वर्ल्ड कप में भारत एक बार विजेता, एक बार उपविजेता और एक बार सेमीफाइनल तक गया। साथ ही वे इकलौते भारतीय हैं जिन्‍होंने ऑस्‍ट्रेलिया में वनडे और टी20 टूर्नामेंट जीते हैं। धोनी के नेतृत्‍व में ही टीम इंडिया के नाम न्‍यूजीलैंड में वनडे सीरीज हुई है। कप्‍तान के रूप में धोनी ने 54 की औसत से 6633 रन बनाए हैं, इस दौरान उनकी स्‍ट्राइक रेट 86 की रही। वहीं टी20 में धोनी 122.60 के स्‍ट्राइक रेट से 1112 रन बनाए हैं।

हालांकि धोनी की कप्‍तानी में भारत ऑस्‍ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और इंग्‍लैंड में टेस्‍ट सीरीज नहीं जीत सका। इंग्‍लैंड और ऑस्‍ट्रेलिया में तो उनकी कप्‍तानी में टीम इंडिया का 4-0 से सफाया भी हुआ। हालांकि वे ऐसे कप्‍तान हैं जिनके नाम सभी बड़े टूर्नामेंट हैं। धोनी के नेतृत्‍व में ही चेन्‍नई सुपरकिंग्‍स ने दो बार आईपीएल और दो बार चैंपियंस लीग का टूर्नामेंट जीता। साथ ही भारत ने दो बार एशिया कप भी जीता। कप्‍तानी के दौरान शांतचित्‍तता के चलते उन्‍हें ‘कैप्‍टन कूल’ कहा जाने लगा। इस नाम को उन्‍होंने कई मौकों पर सार्थक किया।

First Published on January 5, 2017 12:33 am