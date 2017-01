कप्तानी छोड़ झारखंड टीम की हार का दुख बांट रहे थे धोनी, खिलाड़ियों ने पूछा – भैया ने कप्तानी छोड़ दी ?

महेंद्र सिंह धोनी ने बुधवार (4 जनवरी) की शाम को वनडे और टी20 की कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया। लेकिन उसके कुछ देर बाद वे जिन लोगों के साथ थे उनको तक नहीं पता था कि धोनी ने इतना बड़ा फैसला ले लिया है और उसके बाद वे उन लोगों के साथ इतने आराम से प्ले स्टेशन पर फीफा खेल रहे हैं। दरअसल,जब धोनी ने यह निर्णय लिया उस वक्त वह नागपुर में थे। उनके साथ झारखंड की टीम थी जो कि वहां रणजी खेलने आई हुई थी और उसी दिन गुजरात से सेमीफाइनल का मैच हारी थी।

वे सब लोग धोनी के साथ बैठकर गुजरात से मिली हार के बारे में बात कर रहे थे कि तब ही एक ने कहा, ‘भैया ने कप्तानी छोड़ दी?’ इसे सुनकर बाकी सारे खिलाड़ी भी धोनी को निहारने लगे। इसपर धोनी बिना कुछ कहे मुस्कुरा दिए। फिर उन्होंने बताया कि वह यह फैसला काफी पहले ले लेना चाहते थे लेकिन तब वक्त ठीक नहीं था।

न्यूज वेबसाइट वाइस इंडिया के मुताबिक, धोनी नए साल वाले दिन से ही नागपुर में थे। सोमवार को शुरू हुए मैच से लेकर बुधवार रात तक वे वहीं रहे। मैच से पहले वे झारखंड की टीम के साथ प्रेक्टिस में भी देखे गए। उसी दौरान उन्होंने सिलेक्टर्स के चेयरमैन एसके प्रसाद से बात करके कप्तानी छोड़ने के फैसले के बारे में बताया था।

First Published on January 5, 2017 8:27 am