ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का इस साल आईसीसी अवार्ड्स में जलवा रहा। अश्विन ने क्रिकेटर ऑफ द ईयर और टेस्‍ट प्‍लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता। ऐसा करने वाले वे तीसरे भारतीय हैं। उनसे पहले सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ ऐसा कर चुके हैं। लेकिन बावजूद इसके भारतीय वनडे और टी20 क्रिकेट टीम के कप्‍तान महेंद्र सिंह धोनी के फैंस सोशल मीडिया पर अश्विन की आलोचना कर रहे हैं। धोनी के फैंस इस बात से नाराज हैं कि अश्विन ने अवार्ड की थैंक्‍यू स्‍पीच में भारत की टेस्‍ट टीम के पूर्व कप्‍तान का नाम नहीं लिया। अश्विन ने धोनी की कप्‍तानी में ही अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा था। साथ ही आईपीएल में भी दोनों साथ ही खेलते हैं।

इस साल अश्विन ने टेस्‍ट क्रिकेट में गजब का प्र दर्शन किया है। वे इस समय टेस्‍ट गेंदबाजों की सूची में भी नंबर एक पर हैं। साथ ही दुनिया के नंबर वन ऑलराउंडर हैंं। अश्विन ने भारत की ओर से वेस्‍ट इंडीज, न्‍यूजीलैंड और इंग्‍लैंड के खिलाफ सीरीज में सबसेे ज्‍यादा विकेट निकाले थे।

अश्विन ने अपनी थैंक्‍यू स्‍पीच में विराट कोहली की तारीफ की थी। उन्‍होंने कहा, ”मैं इस अवार्ड को मेरे परिवार को समर्पित करना चाहूंगा। मैं आईसीसी और मेरे टीम साथियों को शुक्रिया कहता हूं। हमारी सफलता के लिए मैं सपोर्ट स्‍टाफ को भी धन्‍यवाद कहता हूं। महेंद्र सिंह धोनी के संन्‍यास के बाद से हमने शानदार बदलाव किया है। एक युवा कप्‍तान ने जिम्‍मा लिया और हम सही पटरी पर आ गए। अब हमारे पास लड़कों का पूरा दल है।” इसके बाद ट्वीट में भी अश्विन ने अपनी पत्‍नी प्रीति नारायणन, बीसीसीआर्इ के कंडिशनिंग कोच बासु, कोच अनिल कुम्‍बले और कप्‍तान विराट कोहली का शुक्रिया जताया। धोनी के फैंस को यह बात पसंद नहीं आई। उन्‍होंने सोशल मीडिया के जरिए अपना गुस्‍सा निकाला।

धोनी के फैंस ने इस तरह निकाला गुस्‍सा:

@ashwinravi99 Thanks for ignoring the the captain and legend @msdhoni

Good luck for your upcoming tours.

Pazhasa marakadhenga Ash! — Gautam kumar (@gautam_murali) December 22, 2016

@magicumesh @ashwinravi99 He is trying to ignre the man bcz of whm his career started and flourished.. I m ashwin’s fan but ths is arrogance — Shantanu Sharma (@shantanu224) December 22, 2016

@ashwinravi99 @prithinarayanan @basu2013 @anilkumble1074 @imVkohli Dont be cruel u shud also thank MSD he has been at the back of you — Siddarth JN (@sidjainjn) December 22, 2016

@anilkumble1074 @imVkohli @ashwinravi99 Have you forgotten @msdhoni Contribution in your jrny..was not expctng ths frm u.. this is Arrogance — Shantanu Sharma (@shantanu224) December 22, 2016

First Published on December 23, 2016 3:15 pm