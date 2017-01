महेंद्र सिंह धोनी ने नौ साल तक भारतीय वनडे और टी20 की कप्‍तानी संभालने के बाद पद छोड़ दिया। नौ साल के इस सफर के दौरान धोनी ने भारतीय क्रिकेट टीम की केबिन में टी20 वर्ल्‍ड कप से लेकर वनडे वर्ल्‍ड कप तक सजा दिया। धोनी ने 199 वनडे में टीम इंडिया का नेतृत्‍व किया और 110 में जीत दिलाई। साथ ही 72 में से 28 टी20 मुकाबले जीते। भारत को साल 2011 में धोनी ने ही छक्‍का लगाकर 28 साल बाद वर्ल्‍ड कप विजेता बनाया था। उनकी कप्‍तानी के कार्यकाल में कई ऐसे यादगार मौके हैं जो आने वाली पीढि़यों के लिए प्रेरणादायी और मोहक होंगे। आइए नजर डालते हैं दो ऐसे ही लम्‍हों पर:

चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल 2013: भारत का सामना मेजबान इंग्‍लैंड से था। बारिश के चलते मैच 20-20 ओवर्स का कर दिया गया था। भारत ने पहले बल्‍लेबाजी की लेकिन सात विकेट पर 129 रन ही बन पाए। इस औसत से स्‍कोर के चलते इंग्‍लैंड दावेदार लग रहा था। लेकिन रवींद्र जडेजा और आर अश्विन ने 46 रन पर अंग्रेजों के चार बल्‍लेबाजों को चलता कर दिया। इससे भारत का पलड़ा भारी हो गया। लेकिन रवि बोपारा और इयॉन मॉर्गन पांचवें विकेट के लिए 64 रन जोड़कर इंग्‍लैंड को लक्ष्‍य के करीब ले गए। लग रहा था कि ट्रॉफी भारत के हाथ से निकल जाएगी। समस्‍या यह भी थी कि ओवर किससे कराया जाए। अश्विन और जडेजा का एक-एक ओवर बाकी था।

लेकिन धोनी ने गेंद ईशांत शर्मा को सौंपी। ईशांत मैच में महंगे साबित हुए थे उन्‍हें कोई सफलता नहीं मिली थी और वे काफी रन खर्च कर चुके थे। पर धोनी ने उन्‍हीं पर दांव लगाया। उनका यह पासा बिलकुल सही पड़ा और ईशांत ने मॉर्गन और बोपारा दोनों को आउट कर दिया। रोचक बात यह भी थी कि दोनों कैच अश्विन ने लपके। इस ओवर ने मैच भारत की झोली में डाल दिया और ईशांत हीरो बन गए। साथ ही धोनी के नाम आईसीसी की तीनों ट्रॉफियां हो गर्इ। वे इससे पहले वनडे और टी20 वर्ल्‍ड कप जीत चुके थे।

वर्ल्‍ड टी20 ग्रुप मैच बांग्‍लादेश: टूर्नामेंट भारत में था, इसलिए टीम इंडिया जीत की दावेदार थी। लेकिन न्‍यूजीलैंड ने पहले ही मैच में हराकर धमाका कर दिया था। भारत ने पाकिस्‍तान को हराकर वापसी की। फिर मुकाबला हुआ बांग्‍लादेश से। टीम इंडिया को जीत का तगड़ा दावेदार माना जा रहा था। भारत ने पहले बल्‍लेबाजी की और 7 विकेट पर 146 रन बने। बेंगलुरु के छोटे ग्राउंड को देखते हुए स्‍कोर छोटा माना जा रहा था। बांग्‍लादेश ने अच्‍छी शुरूआत की और विकेट गंवाने के बावजूद रन रेट बनाए रखी। महमूदुल्‍लाह, सौम्‍य सरकार और मुश्फिकुर रहीम के चलते मैच उसकी पकड़ में था। आखिरी ओवर में उसे केवल 10 रन की जरुरत थी और उसके पास चार विकेट बाकी थे। सबसे बड़ी बात महमुदुल्‍लाह और रहीम भी क्रीज पर मौजूद थे।

धोनी ने गेंद हार्दिक पंड्या को सौंपी। रहीम ने दूसरी और तीसरी गेंद पर चौका लगाकर भारत की उम्‍मीदें लगभग ध्‍वस्‍त कर दी। लेकिन चौथी गेंद पर रहीम और पांचवी पर महमुदुल्‍लाह आउट हो गए। अब भारत के पास मौका था। धोनी ने इसका पूरा फायदा उठाया। पंड्या की गेंद शॉर्ट रही और धोनी के दस्‍तानों में गई। दूसरी ओर से बांग्‍लादेशी बल्‍लेबाज ने दौड़ शुरू कर दी। धोनी ने थ्रो करने के बजाय खुद ही स्‍टंप उड़ाने का फैसला किया। 15 मीटर की दूरी धोनी ने चीते की गति से तय की और स्‍टंप उड़ा दिए। मैच एक रन से भारत जीत दिया। पूरा भारतीय खेमा खुशी से उछल पड़ा। इस जीत को धोनी के शानदार करिश्‍मे के चलते याद किया जाता है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 5, 2017 1:47 am