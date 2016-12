भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्‍मद शमी ने 23 दिसंबर को फेसबुक पर जब पत्‍नी के साथ फोटो पोस्‍ट की होगी तो उन्‍होंने सोचा नहीं होगा इसके चलते उन्‍हें धर्म के ठेकेदारों की सुननी पड़ेगी। शमी की अपनी पत्‍नी के साथ पोस्‍ट की फोटो पर कुछ मुस्लिम कट्टरपंथियों ने भद्दी टिप्‍पणियां की और इस्‍लाम की पालना करने की सीख देने लगे। शमी ने पत्‍नी हसीन जहां के साथ तस्‍वीर पोस्‍ट की थी। इसमें उनकी पत्‍नी स्‍लीवलैस गाउन पहने होती हैं। इस पर कुछ उन्‍मादियों ने शमी से कहा कि वे अपनी पत्‍नी को हिजाब पहनाएं। कुछ लोगों ने काफी भद्दी टिप्‍पणियां भी कर डाली।

कईयों ने इस्‍लाम का सम्‍मान करने, फेसबुक पर फोटो ना डालने, शर्म करने जैसे कमेंट भी किए। एक शख्‍स ने लिखा, ”भाई में आप से यही कहूंगा कि आप अपनी बीवी को इस्‍लामी तरीके पर रखो। शमी भाई अल्‍लाह के लिए।” एक अन्‍य ने लिखा, ”आपकी वाइफ ने इतने बड़े गले की ड्रेस पहनी है आपको शर्म नहीं आई।” एक‍ अन्‍य का कमेंट था, ”शमी तुम मुस्लिम हो अच्‍छी तरह जानते हो कि औरत को कैसे रखा जाता है। यह शोभा नहीं देता।”

हालांकि काफी सारे लोगों ने शमी का समर्थन भी किया। इनमें पूर्व क्रिकेटर मोहम्‍मद कैफ भी शामिल थे। कैफ ने लिखा कि इस तरह के कमेंट करना बहुत शर्मनाक है। उन्‍होंने शमी की पोस्‍ट का स्‍क्रीनशॉट ट्वीट किया। कैफ ने लिखा, ”कमेंट बहुत शर्मनाक है। पूरी तरह से मोहम्‍मद शमी के साथ हूं। इस देश में कई बड़े मसले हैं। उम्‍मीद करता हूं कि लोगों को सद्बुद्धि आए।” कई अन्‍य लोगों ने भी लिखा कि शमी और उनकी पत्‍नी क्‍या पहनती हैं इससे किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। रोचक बात है कि शमी ने यही तस्‍वीरें टि्वटर पर भी शेयर की थीं लेकिन वहां पर उन्‍हें बिलकुल अलग तरह का अनुभव मिला। यहां पर किसी ने उनकी तस्‍वीरों पर आपत्ति नहीं जताई।

The comments are really really Shameful.

Support Mohammed Shami fully.

There are much bigger issues in this country. Hope sense prevails. pic.twitter.com/dRJO5WfOgU — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) December 25, 2016

@MdShami11 In solidarity with Shami’s wife I change my dp to one of mine in younger days in a sleeveless. I don’t wear now as I feel cold — Rànā Safvi رعنا राना (@iamrana) December 25, 2016

Tolerance: Indian cricketer, Mohammed Shami gets bashed by Muslim fanatics for posting a picture with his wife wearing a sleeveless top. pic.twitter.com/XCIrRWwJwA — Sonam Mahajan (@AsYouNotWish) December 25, 2016

शमी के समर्थन में एक व्‍यक्ति ने लिखा, ”भाई ये इंडिया ही है ना??? मिडिल ईस्‍ट की सोच वाले इडियट यहां क्‍या कर रहे हैं?? किसी को भी मोहम्‍मद शमी और उनके परिवार से परेशानी है तो कृपया देश छोड़ दीजिए। आप जैसे लोगों की मिडिल ईस्‍ट में काफी मांग है।” एक अन्‍य यूजर ने लिखा, ”ये सारे मुस्लिम जो शमी को ज्ञान बांट रहे हैं अगर उनमें वाकई अल्‍लाह का डर है तो मोबाइल पर नेट यूज करना छोड़ दे क्‍यूंकि पर्दा ना करने पर इसे जो गुनाह होगा उसे बड़ा गुनाह आप जाहिलों को इस्‍लाम का मजाक बनाने पर होगा।”

भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्‍मद शमी की टाइमलाइन पर किए गए कमेंट। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्‍मद शमी की टाइमलाइन पर किए गए कमेंट।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on December 26, 2016 11:17 am