Live Cricket Score, Ind vs Ban Day 4: 9:30 बजे शुरू होगा चौथे दिन का खेल, बांग्लादेश अभी भी 365 रन पीछे

Live Score, Ind vs Ban: मैच के दौरान एक शॉट खेलते बांग्लादेश के कप्तान।

भारत और बांग्लादेश के खिलाफ हैदराबाद में खेले जा रहे टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। इससे पहले भारत के विशाल स्कोर का पीछा करने में मेहमान टीम का संघर्ष जारी है। बांग्‍लादेश ने कप्‍तान मुश्फिकुर रहीम(81 नाबाद) और शाकिब अल हसन(82) की पारियों के बूते तीसरे दिन का खेल 6 विकेट पर 322 रन के स्‍कोर पर समाप्‍त किया। बांग्लादेश अब भी भारत से 365 रन पीछे है। भारतीय गेंदबाजों ने तीसरे दिन पांच विकेट हासिल किए। लेकिन रहीम और शाकिब के बीच 107 रन की साझेदारी ने मेहमान टीम को मुकाबले में बनाए रखा। इसके बाद मेहदी हसन मिराज ने भी कप्‍तान का बखूबी साथ निभाया और भारत को सफल नहीं होने दिया। मेहदी हसन और रहीम के बीच सातवें विकेट के लिए 87 रन की साझेदारी हो चुकी है। मिराज ने इस दौरान टेस्‍ट करियर का पहला अर्धशतक लगाया।

आर अश्विन ने चाय से ठीक पहले शाकिब अल हसन का विकेट लिया। पहले सत्र में हावी रहे शाकिब ने 103 गेंद में 82 रन बनाये। शाकिब के आउट होने के बाद शब्बीर (16) को रविंद्र जडेजा ने पगबाधा आउट कर दिया। शाकिब ने अश्विन की गेंद पर मिड आन में उमेश यादव को कैच थमाया। उस समय इस तरह के शॉट की जरूरत नहीं थी क्योंकि वह मुशफिकर रहीम के साथ मिलकर 107 रन जोड़ चुके थे। इससे पहले यादव ने अपनी रफ्तार से बांग्लादेशी खेमे में खलबली मचा दी।

लंच से पहले बांग्लादेश ने तीन विकेट गंवाये। तीसरे दिन का पहला सत्र उमेश के नाम रहा जिन्होंने लगातार अच्छी गति से गेंदबाजी की। सलामी बल्लेबाज तमीम इकबाल (25) हालांकि उमेश की तूफानी गेंदबाजी के सामने सहज दिख रहे थे लेकिन वह मोमीनुल हक (12) के साथ गलतफहमी का शिकार होकर रन आउट हो गए। तमीम गैरजरूरी दूसरा रन लेने की कोशिश में रन आउट हुए और अपने कल के स्कोर में सिर्फ एक रन जोड़ पाए।

बने कई रिकॉर्ड्स

इस टेस्ट मैच में टीम और भारतीय खिलाड़ियों ने कई रिकॉर्ड बनाए। भारतीय टीम दुनिया की अकेली ऐसी टीम है जिसने लगातार तीन पारियों में 600 रन बनाए हैं। इसके अलावा विराट कोहली ने लगातार चार टेस्ट सीरीज में दोहरा शतक जड़कर महान सर डोनल्ड ब्रैडमैन और राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़ दिया। ब्रैडमैन और द्रविड़ तीन लगातार सीरीज में दोहरा शतक जमा चुके हैं।

First Published on February 12, 2017 8:49 am