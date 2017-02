Live Cricket Score, NZ vs SA ODI: सीरीज में हार से बचने के लिए न्यूजीलैंड को हर कीमत पर दर्ज करनी होगी जीत

साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच चल रहे पांच वनडे मैचों की सीरीज का चौथे मुकाबला बुधवार को हैमिल्टन के सेडन पार्क क्रिकेट मैदान पर खेला जाएगा। सीरीज के शुरुआती दो मैचों में विश्व की नंबर एक वनडे टीम साउथ अफ्रीका को कड़ी टक्कर देने वाली न्यूजीलैंड टीम ने तीसरा मुकाबला जीतकर सीरीज को जीवंत बनाए रखा है। न्यूजीलैंड के कोच माइक हेसन ने चौथे मुकाबले के बेहद ही रोमांचक होने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कीवी टीम में सलामी बल्लेबाज मार्टिन गप्टिल की वापसी को राहत प्रदान करने वाला बताया है। न्यूजीलैंड को सीरीज बचाने के लिए इस मैच में जीत दर्ज करना जरूरी है। कीवी टीम ने अपने घर में हुई पिछली सात वनडे सीरीज में जीत दर्ज की है।

मैच से पहले दक्षिण अफ्रीकी टीम के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा ने कहा, ‘हमारे खिलाड़ी हर मैच में उतरने से पहले आत्मविश्वास से भरे होते हैं, लेकिन हम कभी भी आत्ममुग्ध नहीं होते। हमें पता है कि ब्लैक कैप्स किसी भी मैच में पटलवार करने का माद्दा रखते हैं और उनका दिन होने पर वे किसी भी टीम को हरा सकते हैं। उनके खिलाड़ियों के पास ऐसा करने के लिए हर प्रकार का कौशल और प्रतिभा उपलब्ध है।’ वहीं, इस मैच से कीवी टीम में वापसी कर रहे बल्लेबाज मार्टिन गप्टिल ने कहा, ‘सीरीज में 2-1 से पीछे होने के बाद आने वाले दो में जीत के लिए उतरना काफी रोमांचित करने वाला है। मुझे लग रहा है कि मैं टीम में बहुत दिनों बाद वापसी कर रहा हूं, लेकिन सच यह है कि मैं जैसे ही फिट हुआ मुझे खेलने का मौका मिल गया।’

इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एबी डिविलियर्स ने कहा कि वो अपनी बल्लेबाजी से ज्यादा कप्तानी का मजा उठाते हैं और कप्तानी का दबाव उनको अच्छा लगता है। गौरतलब है कि दक्षिण अफ्रीका ने वेलिंगटन में खेले गए सीरीज के तीसरे मैच में एबी डिविलियर्स की रिकॉर्ड पारी के दम पर न्यूजीलैंड को 159 रनों से रौंदकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बना ली थी। डिविलियर्स ने 85 रन बनाए जिससे दुनिया की नंबर एक टीम दक्षिण अफ्रीका ने 8 विकेट पर 271 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। डिविलियर्स ने इस पारी के दौरान सबसे तेजी से वनडे क्रिकेट में 9,000 रन पूरा करने वाले बल्लेबाज बने। उन्होंने अपनी 205वीं पारी में यह कारनामा किया, जबकि इससे पहले का रिकॉर्ड भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली के नाम था जिन्होंने 228 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की थी।

क्रिकेट जगत की अन्य खबरों के लिए क्लिक करें…

वीडियो: इस एक क्रिकेट मैच में बने कई अनोखे रिकार्ड्स

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on March 1, 2017 5:45 am