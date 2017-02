Live Cricket Score, NZ vs SA T20: आॅकलैंड मुकाबले में कीवी टीम ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी का फैसला

न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियम्सन ने साउथ अफ्रीका के साथ आॅकलैंड में खेले जा रहे एक मात्र टी20 मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। न्यूजीलैंड की तरफ से ग्लेन फिलिप्स इस मुकाबले के जरिए अपने इंटरनेशनल टी20 क्रिकेट करियर का आगाज कर रहे हैं। वहीं, साउथ अफ्रीका की तरफ से डेन पीटरसन इस मैच में डेब्यू कर रहे हैं। आज साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज एबी डिविलियर्स का 33वां जन्मदिन भी है और उनसे इस मैच में दर्शकों को धमाकेदार पारी की उम्मीद होगी।

साउथ अफ्रीका अपने न्यूजीलैंड दौरे की शुरूआत एक मात्र टी20 मैच के साथ करेगा। न्यूजीलैंड की टीम इस सीजन में अपने घर में जबरदस्त फॉर्म मे रही है और बेहतरीन क्रिकेट खेला है। न्यूजीलैंड ने होम सीरीज में पाकिस्तान, बांग्लादेश और आॅस्ट्रेलिया को हराया था। न्यूजीलैंड के खिलाफ साउथ अफ्रीका की चुनौती इतनी आसान नहीं होगी और कीवियों को जीतने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। दर्शकों को इन दोनों टीम के बीच रोमांचक मुकाबले की उम्मीद होगी और वे चाहेंगे की इस दौरे की शुरूआत रोमांच और बेहतरीन क्रिकेट के साथ हो।

गौरतलब है कि जहां न्यूजीलैंड का हालिया प्रदर्शन बेहतरीन रहा है वहीं, साउथ अफ्रीका को तीन मैचों की टी20 सीरीज में 2-1 से हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि, साउथ अफ्रीकी टीम ने पांच वनडे मैचों की सीरीज में श्रीलंका को हराकर अपनी तैयारियों का सबूत दे दिया है और न्यूजीलैंड के लिए उसे मात देना इतना भी आसान नहीं होने जा रहा है।

यहां देखें NZ vs SA मैच का लाइव स्कोर कॉर्ड

दोनों टीमों का अंतिम एकादश इस प्रकार है:

न्यूजीलैंड: ग्लेन फिलिप्स, केन विलियम्सन (कप्तान), कोलिन मुनरो, टॉम ब्रूस, कोरे एंडरसन, कोलिन डी ग्रैंडहोम, ल्यूक रोंची (विकेटकीपर), मिचेल सैंटनर, बेन व्हीलर, टिम साउदी, ट्रेंट बोल्ट।

साउथ अफ्रीका: हासिम अमला, क्विन्टन डिकॉक (विकेटकीपर), एबी डिविलियर्स, फॉफ डुप्लेसिस (कप्तान), जिन पॉल ड्यूमिनी, फरहान बेहरादीन, क्रिस मौरिस, वॉयने पर्नेल, एंडिल फेलुख्वायो, इमरान ताहिर, डेन पीटरसन।

First Published on February 17, 2017 11:14 am