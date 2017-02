Live Cricket Score, Ind vs Ban Updates: दूसरा दिन, मैच शुरू, 356 से आगे खेलना शुरू करेगी टीम इंडिया

Live Score, Ind vs Ban : दूसरे दिन भारत बड़ा स्कोर खड़ा करना चाहेगा।

भारत-बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन है। यह मैच हैदराबाद में खेला जा रहा है। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने तीन विकेट खोकर 356 रन बना लिए थे।

मैच शुरू हो गया है। सभी खिलाड़ी मैदान में आ गए हैं।

भारत की तरफ से विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे मैदान में हैं। कोहली 111 रन बनाकर खेल रहे हैं, वहीं रहाणे 45 पर हैं। इससे पहले मुरली विजय ने 108 रन बनाये थे।

मैच कुछ देख में शुरू होने वाला है।

First Published on February 10, 2017 8:51 am