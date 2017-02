LIVE क्रिकेट स्कोर, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया: मेहमान टीम को जल्द आउट कर बड़ा स्कोर बनाना चाहेगा भारत

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन है। पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट के नुकसान पर 256 रन बनाए थे। पहले दिन टर्निंग पिच पर तेज गेंदबाज उमेश ने जबर्दस्त प्रदर्शन करते हुए 12 ओवर में 32 रन देकर चार विकेट लिए। पहले दिन स्टार्क ने टेस्ट क्रिकेट में नौवां अर्धशतक जमाते हुए अपने 1000 रन भी पूरे कर लिए थे। इसके अलावा रिद्धिमान साहा के एक कैच की भी काफी चर्चा हुई। उस कैच को देखकर लोगों ने रिद्धिमान साहा को वर्तमान समय में भारत का सबसे बेहतरीन विकेटकीपर बताया। पहले दिन साहा ने विकेट के पीछे स्टीव ओ कीफ का हवा में उड़ते हुए कैच लिया था। साहा का कैच इतना शानदार था कि कप्तान विराट कोहली काफी देर तक उनको गले से लगाए रहे और शाबाशी देते रहे।

First Published on February 24, 2017 8:40 am