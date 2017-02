Live Cricket Score, India A vs Aus, दूसरा दिन: खोई लय वापस पाना चाहेंगे भारतीय गेंदबाज

9.30: मैच शुरू हो गया है। मिशेल मार्श 17 रन पर खेल रहे हैं। वहीं मैथ्यू 8 रन पर हैं। भारत की तरफ से नवदीप स्वामी और हार्दिक पांड्या बॉलिंग कर रहे हैं।

इंडिया ए और ऑस्टेलिया के बीच खेले जा रहे अभ्यास मैच का आज दूसरा दिन है। पहले दिना का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने तीन विकेट के नुकसान पर 327 रन बना लिए थे। उन तीन के अलावा दो खिलाड़ियों को रिटायर्ड आउट दिया गया। भारत की गेंदबाजी पहले दिन कुछ खास नहीं रही। मैच में भारत ए टीम के कप्‍तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर ऑस्‍ट्रेलिया को पहले बल्‍लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था।

पहले दिन लगे दो शतक: ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन बल्लेबाजी करते हुए दो शतक जमा दिए थे। ये शतक स्मिथ और मार्श के बल्ले से आए। भारत ए की ओर से पहले दिन नवदीप सैनी सबसे सफल बॉलर रहे। उन्होंने 12.4 ओवर में 27 रन देकर 2 विकेट झटके। वहीं कप्तान हार्दिक पंड्या ने 17 ओवर में 64 रन देकर एक विकेट झटका। भारत ए के लिए पहले दिन सात बॉलर ने गेंदबाजी की, लेकिन इन दो को छोड़ किसी बॉलर को विकेट नहीं मिला।

First Published on February 18, 2017 8:57 am