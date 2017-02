Live Cricket Score, Ind vs Ban 1st Test: बांग्लादेश को हराकर अपनी विजय यात्रा जारी रखना चाहेगा भारत

Live Score, Ind vs Ban: प्रैक्टिस करते विराट कोहली।

भारत और बांग्लादेश के बीच आज यानी 9 फरवरी को पहला टेस्ट मुकाबला खेला जाएगा। मैच सुबह 9.30 पर शुरू होगा। यह मैच हैदराबाद में खेला जाने वाला है। मैच में भारत का पलड़ा भारी देखा जा रहा है क्योंकि भारत टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर है वहीं बांग्लादेश की रैंकिंग नौंवी है। बांग्लादेश के लिये यह ऐतिहासिक पल होगा क्योंकि भारतीय सरजमीं पर वे पहला टेस्ट खेल रहे हैं । भारत के लिये यह लय बरकरार रखने की कोशिश होगी जिसने न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जैसी बेहतर टीमों को हराया है ।

पिछली बार भारत और बांग्लादेश ने फतुल्लाह में टेस्ट खेला था जब बारिश ने बांग्लादेश को हार से बचा लिया था । इस बार टीम में मुस्तफिजुर रहमान जैसा तूफानी गेंदबाज भी नहीं है जो इस मैदान से बखूबी वाकिफ है।

बांग्लादेश के बारे में बात करते हुए भारतीय कप्तान विराट कोहली ने मंगलवार को कहा था कि अगर बांग्लादेश को ज्यादा टेस्ट खेलने का मौका मिलेगा तो वह टेस्ट क्रिकेट में बड़ी टीम बन सकती है।

विराट कोहली का यह बयान बांग्लादेश के टेस्ट कप्तान मुशफिकर रहीम के एक बयान के बाद आया था। दरअसल बांग्लादेश टेस्ट क्रिकेट में ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है। इस वजह से उसकी आलोचना होती रहती है। इसपर मुशफिकर रहीम ने आलोचना को गलत बताते हुए कहा था, ‘मैं 11 वर्षों से खेल रहा हूं और मैंने एक साल में (अगले साल के संदर्भ में) कभी इतनी अधिक क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली। हमें लगभग दो वर्ष बाद बांग्लादेश से बाहर टेस्ट खेलने का मौका मिला। यह स्वीकार्य नहीं है। यदि आप हमें मौका नहीं दोगे और यही कहते रहोगे कि हमारी टीम अच्छी नहीं है तो फिर यह उचित नहीं है।’

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 9, 2017 7:43 am