Live Cricket Score, India A vs Aus: चयनकर्ताओं को लुभाने का मौका है ये अभ्यास मैच

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाने वाला प्रेक्टिस मैच आज (17 फरवरी) से शुरू है। यह मैच मुंबई में खेला जा रहा है। इस प्रेक्टिस मैच में भारत अपना पूरा दमखम दिखाना चाहेगा। भारत की तरफ से हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया है। प्रेक्टिस मैच के बाद भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच चार मैचों की टेस्ट सीरीज भी होगी। पहला मैच 23 फरवरी को खेला जाएगा। वहीं सीरीज का आखिरी मुकाबला 25 मार्च को धर्मशाला में होगा। प्रेक्टिस मैच की शुरुआत से पहले हार्दिक पांड्या ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि यह चयनकर्ताओं को आकर्षित करने का अच्छा मौका साबित हो सकता है।

प्रेक्टिस मैच के लिए टीम इस प्रकार है : हार्दिक पांड्या (कप्तान), अखिल हेरवाडकर, प्रियांक पांचाल, श्रेयस अय्यर, अंकित भावने, श्रषभ पंत, इशान किशन (विकेट कीपर), शाहबाज नदीम, कृष्णप्पा गोवठाम, कुलदीप यादव, नवदीप सैनी, अशोक डिंडा, मोहम्मद शिराज, राहुल सिंह, बाबा इंद्रजीत

गुजरात के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने सात एकदिवसीय और 19 टी20 मैच खेले हैं लेकिन इंग्लैंड और बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट टीम में जगह मिलने के बावजूद उन्हें अंतिम एकादश में शामिल नहीं किया गया। कुंबले और कोहली ने तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर के रूप में हार्दिक का समर्थन किया है जिससे उनका मनोबल बढ़ा है। हार्दिक ने कहा, ‘निश्चित तौर पर जब विराट भाई और अनिल सर समर्थन करते हैं तो इससे काफी मदद मिलती है, आपका मनोबल बढ़ता है जब उनके जैसे दो महान खिलाड़ी समर्थन करते हैं, आपको पता है कि आपका कप्तान आपके साथ है, इससे हमेशा मदद मिलती है। मैं उनसे और अन्य खिलाड़ियों से काफी चीजें सीख रहा हूं। इससे काफी मदद मिलती है।’

खेल की बाकी ताजा खबरों के लिए क्लिक करें

देखिए संबंधित वीडियो

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 17, 2017 8:19 am