टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में अब तक 10,000 बार पगबाधा आउट हो चुके हैं बल्लेबाज, पढ़ें दिलचस्प आंकड़े

दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज हाशिम अमला के पोर्ट एलिजाबेथ में श्रीलंका के साथ चले रहे टेस्ट मैच में पगबाधा आउट होने के साथ ही टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक अनोखा आंकड़ा जुड़ गया। यह टेस्ट क्रिकेट में 10,000वां अवसर है, जब कोई खिलाड़ी पगबाधा आउट हुआ हो। टेस्ट क्रिकेट की 1877 में शुरूआत के बाद से लेकर दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के बीच चल रहा मैच 2243वां टेस्ट मैच है। इस दौरान सर्वाधिक 40,460 खिलाड़ी कैच, जबकि 14545 बल्लेबाज बोल्ड आउट हुए हैं। इसके बाद तीसरा नंबर एलबीडब्ल्यू का है। दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज हासिम अमला को पोर्ट एलिजाबेथ में खेले जा रहे टेस्ट मैच में श्रीलंका के नुवान प्रदीप ने पगबाधा आउट किया। आउट होने से पहले अमला ने 48 रन बनाए।

इंग्लैंड के जार्ज इलियट पगबाधा आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज थे। उन्हें 1877 में मेलबर्न में खेले गये पहले टेस्ट मैच में ही आस्ट्रेलिया के नैट थॉमसन ने पगबाधा आउट किया था। आस्ट्रेलिया के डान टैलन 1950 में बाक्सिंग डे टेस्ट मैच में जब पगबाधा आउट हुए थे तो वह यह 1000वां अवसर था, जब कोई बल्लेबाज इस तरह से आउट हुआ। अब तक इंग्लैंड के सर्वाधिक 2030 बल्लेबाज पगबाधा आउट हुए हैं। उसके बाद आस्ट्रेलिया के 1505, वेस्टइंडीज के 1362, न्यूजीलैंड के 1063, भारत के 1012, पाकिस्तान के 927, दक्षिण अफ्रीका के 863, श्रीलंका के 578, जिम्बाब्वे के 362, बांग्लादेश के 295 और आईसीसी विश्व एकादश 3, का नंबर आता है।

यदि मेजबान देश की बात करें तो इंग्लैंड में ही सर्वाधिक 2110 बल्लेबाज पगबाधा आउट हुए हैं। उसके बाद आस्ट्रेलिया में 1533, भारत में 1251, वेस्टइंडीज में 1111, दक्षिण अफ्रीका में 885, पाकिस्तान में 794, न्यूजीलैंड में 792, श्रीलंका में 708, बांग्लादेश में 309, जिम्बाब्वे में 300 और यूएई में 207 का नंबर आता है। भारत के सचिन तेंदुलकर टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक 63 बार एलबीडब्लू आउट हुए हैं। वहीं, भारत के ही अलिन कुंबले ने अपने टेस्ट करियर में कुल 619 विकेट्स में से 156 विकेट एलबीडब्लू के रूप में हासिल किए हैं। दस तरह एलबीडब्लू आउट होने और आउट करने का टेस्ट विश्व रिकॉर्ड भारत के नाम है।

First Published on December 29, 2016 11:53 am