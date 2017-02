भारत दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया को विलियमसन ने दी चेतावनी

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान केन विलियमसन ने ऑस्ट्रेलिया को भारत के आगामी दौरे को लेकर चेतावनी दी है। विलियमसन ने भारतीय पिचों के प्रति ऑस्ट्रेलियाई टीम को सजग रहने के लिए कहा है। ऑस्ट्रेलिया इसी महीने के आखिर में चार मैचों की टेस्ट श्रृंखला खेलने भारत का दौरा करने वाली है। 23 फरवरी को पुणे में पहला टेस्ट शुरू होगा। विलियमसन ने ऑस्ट्रेलिया को तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला में हराने के बाद कहा, “बाहर के दौरे के लिहाज से भारत बेहद चुनौतीपूर्ण जगह है। ऑस्ट्रेलियाई टीम अच्छी है और वे बहुत जल्द परिस्थितियों के अनुकूल खुद को बेहतर तरीके से ढाल लेते हैं।” उल्लेखनीय है कि विलियमसन चार महीने पहले ही भारत दौरे पर गए थे, जहां उनकी टीम को टेस्ट श्रृंखला 0-3 से गंवानी पड़ी थी।

विलियमसन ने उस श्रृंखला से टेस्ट में पदार्पण किया था और पदार्पण मैच में ही शतक जड़ा था। निश्चित तौर पर विलियमसन के जहन में भारत की परिस्थितियां अभी भी ताजा होंगी। क्रिकेट आस्ट्रेलिया (सीए) की वेबसाइट पर विलियमसन के हवाले से कहा गया है, “भारत मौजूदा सत्र में घरेलू धरती पर 13 टेस्ट मैच खेल चुकी है और भारत की पिचों में काफी विभिन्नता है। टॉस भी काफी अहम होती है।”

ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच टेस्ट श्रृंखला के तीन मैचों की मेजबानी करने वाले पुणे, रांची और धर्मशाला में पहली बार टेस्ट खेला जाएगा। विलियमसन ने टेस्ट नंबर-1 टीम भारत के खिलाफ आस्ट्रेलियाई टीम को चेताते हुए कहा, “ऐसा कभी मत सोचिए कि धूल उड़ाती सारी पिचें एक जैसा खेलेंगी। यह पूरी तरह उन पर (भारत) निर्भर करता है कि वे कैसी पिचें तैयार करते हैं।”

First Published on February 7, 2017 11:42 am