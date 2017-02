भारत के ऑलरांउडर पवन नेगी आईपीएल 2017 की नीलामी में एक करोड़ रुपये में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के हो गए हैं। उनकी बेस प्राइस 30 लाख रुपये थी और उन्‍हें खरीदने के लिए सनराइजर्स हैदराबाद और आरसीबी के बीच संघर्ष हुआ। आखिरकार बाजी बेंगलोर ने मारी। बता दें कि पिछले साल नेगी को लेकर आईपीएल टीमों में काफी रूचि थी। उन्‍हें खरीदने को लेकर काफी मुकाबला भी हुआ। बाद में दिल्‍ली ने साढ़े करोड़ रुपये में पवन नेगी को खरीदा था। वे आईपीएल 2016 के सबसे महंगे खिलाडि़यों में से एक थे। हालांकि उस सीजन में उनका प्रदर्शन काफी खराब रहा था जिसके बाद उन्‍हें रीलीज कर दिया गया था।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 20, 2017 9:59 am