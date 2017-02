आईपीएल 2017: बेंगलुरू में 20 फरवरी को सजेगी नीलामी की महफिल, लगेगी 351 खिलाड़ियों की बोली

आगामी 20 फरवरी को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल), 2017 संस्करण के लिए बेंगलुरू में खिलाड़ियों की नीलामी होगी। इस नीलामी में कुल 351 खिलाड़ी बोली के लिए उपलब्ध होंगे, जिसमें 122 विदेशी खिलाड़ी भी शामिल होंगे। आईपीएल की सभी आठ टीमों ने उन खिलाड़ियों की अंतिम सूची आईपीएल प्रशासन को उपलब्ध करा दी है जिनको वे अपनी टीम के साथ जोड़ना चाहते हैं। गौरतलब है कि आईपीएल नीलामी में पहले 799 खिलाड़ी बोली के लिए उपलब्ध होते थे, जिसे इस बार घटाकर 351 खिलाड़ियों तक सीमित कर दिया गया है। इस नी​लामी प्रक्रिया में जो 122 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं उनमें से 6 प्लेयर एसोसिएट्स देशों के हैं, इसमें अफगानिस्तान के 5 और यूएई का एक खिलाड़ी को शामिल किया गया है।

इस लिस्ट में भारत के 23 क्रिकेट खिलाड़ी शामिल हैं। पहले इस सूची में 24 भारतीय खिलाड़ियों को स्थान दिया गया था लेकिन अंतिम सूची में भारत के लिए चार वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेलने वाले तेज गेंदबाज सुदीप त्यागी को स्थान नहीं दिया गया है। इस नीलामी प्रक्रिया के लिए जारी की गई खिलाड़ियों की पहली सूची में कुल 639 अनकैप्ड प्लेयर्स को स्थान दिया गया था, लेकिन आईपीएल की आठ टीमों द्वारा पसंदीदा खिलाड़ियों की सूची सौंपने के बाद अनकैप्ड खिलाड़ियों की संख्या में भारी कटौती करते हुए इसे 229 खिलाड़ियों तक सीमित कर दिया गया। हालांकि, आईपीएल के रिटेंशन नियमों को अंतिम रूप दिया जाना अभी बाकी है।

इस साल आईपीएल का दसवां संस्करण खेला जाएगा और इस सीजन में विभिन्न टीमों के लिए खेलने वाले अधिकतर खिलाड़ी साल 2018 में होने वाले आईपीएल के ग्यारहवें संस्करण में नीलामी के लिए उपलब्ध होंगे। साल 2018 में होने वाले आईपीएल के ग्यारहवें संस्करण में चेन्नई सुपरकिंग्स और राजस्थान रॉयल्स टीमों की वापसी भी हो सकती है। हालांकि, 351 खिलाड़ियों की पहली सूची जारी कर दी गई है और जल्द ही अंतिम सूची भी जारी कर दी जाएगी। 122 विदेशी खिलाड़ियों में एसोसिएट्स देशों के जो 6 खिलाड़ी शामिल हैं, उनमें अफगानिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान असगर स्तैनिकजई, मोहम्मद नबी, दावलत जादरान, मोहम्मद शहजाद, राशिद खान और यूएई क्रिकेट टीम के बल्लेबाज चिराग सूरी शामिल हैं। इन सभी 6 खिलाड़ियों की अधिकतम बेस प्राइस 50 लाख रुपए रखी गई है।

पहले दौर की इस नीलामी में शामिल होने वाले भारतीय खिलाड़ियों में इशांत शर्मा की अधिकतम बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए रखी गई है। वह इस सूची में इकलौते भारतीय क्रिकेटर हैं जिनकी अधिकतम बेस प्राइस 30 लाख रुपए से अधिक है। इंग्लैंड के स्टार आॅलराउंडर बेन स्टोक्स, इयोन मोर्गन, क्रिस वोक्स आॅस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल जॉनसन, पैट कमिंस और श्रीलंका के कप्तान एंजेलो मैथ्यू की अधिकतम बेस प्राइस भी 2 करोड़ रुपए है। वहीं, भारतीय टेस्ट टीम के प्रमुख बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने अपना अधिकतम बेस प्राइस 30 लाख रुपए रखा है। दरअसल, पुजारा ने 2014 के बाद से आईपीएल नहीं खेला है और उनकी पहली कोशिश आईपीएल की किसी में जगह पाना है। आईपीएल का 10वां संस्करण आगामी 5 अप्रैल से शुरू हो रहा है और बीसीसीआई ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है।

First Published on February 14, 2017 11:41 am