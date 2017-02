IPL में रन बनाने के मामले में अव्वल हैं भारतीय बल्लेबाज, गेल, वॉर्नर और डीविलियर्स भी हैं पीछे

विश्व क्रिकेट में खेले जाने वाले सभी टी20 लीग टूर्नामेंट्स में इंडियन प्रीमियर लीग सबसे प्रचलित टी20 टूर्नामेंट है। इस साल इस लीग का दसवां संस्करण आगामी पांच अप्रैल से शुरू हो रहा है। इस टी20 लीग में कुल आठ टीमें हिस्सा लेती हैं और सनराइजर्स हैदराबाद इस लीग का वर्तमान चै​म्पियन है। हम आपको आईपीएल के दसवें सीजन से पहले कुछ आंकड़े बताने जा रहे हैं, ये आंकड़े हैं इस टूर्नामेंट में अब तक सर्वाधिक रन बनाने वाले टॉप टेन बल्लेबाजों के…

1. विराट कोहली: भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो इस टीम के कप्तान भी हैं। उन्होंने अब तक आईपीएल की 131 इनिंग्स में 38.05 की औसत से 4110 रन बनाए हैं। इस टूर्नामेंट में उनका सर्वाधिक स्कोर 113 रन है। उन्होंने आईपीएल में अब तक 4 शतक और 26 अर्धशतक लगाए हैं।

2. सुरेश रैना: आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में दूसरे स्थान पर भी भारतीय खिलाड़ी का ही कब्जा है। सुरेश रैना स्पॉट फिक्सिंग विवाद के बाद आईपीएल से निष्कासित की गयी टीम चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेलते थे। चेन्नई टीम के बाहर होने के बाद नई आईपीएल टीम गुजरात लॉयन्स ने सुरेश रैना को अपनी टीम में शामिल किया और वर्तमान में रैना इसी टीम के लिए खेलते हैं। उन्होंने आईपीएल में 143 इनिंग्स में 33.59 की औसत से 4098 रन बनाए हैं। इस टूर्नामेंट में उनका सर्वाधिक स्कोर नाबाद 100 रन है। उन्होंने आईपीएल में 1 शतक और 28 अर्धशतक लगाया है।

3. रोहित शर्मा: आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में तीसरे स्थान पर हैं। रोहित शर्मा ने आईपीएल की 138 इनिंग्स में 33.68 की औसत से 3874 रन बनाए हैं। आईपीएल में उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 109 रन है। उन्होंने अब तक इस टूर्नामेंट में एक शतक और 29 अर्धशतक लगाया है।

4. गौतम गंभीर: दो बार आईपीएल खिताब जीत चुकी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान गौतम गंभीर ने 131 इंनिंग्स में 30.79 की औसत से 3634 रन बनाए हैं। आईपीएल में उनका सर्वाधिक स्कोर 93 रन है। उन्होंने इस टूर्नामेंट में अब तक 31 अर्धशतकीय पारियां खेली हैं।

5. क्रिस गेल: आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने वालों की सूची में वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाज क्रिस गेल पांचवें नंबर पर हैं। क्रिस गेल आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के लिए ​खेलते हैं। उन्होंने अब तक 91 आईपीएल इनिंग्स में 43.36 की औसत से 3426 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका सर्वाधिक स्कोर नाबाद 175 रन है, यह आईपीएल के साथ ही टी20 क्रिकेट का सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर भी है। आईपीएल में क्रिस गेल के नाम 5 शतक और 20 अर्धशतक दर्ज है।

6. रॉबिन उथप्पा: आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलने वाले रॉबिन उथप्पा ने अब तक इस टूर्नामेंट में 130 पारियां खेलकर 29.47 की औसत से 3390 रन बनाए हैं। आईपीएल में उनका सर्वाधिक स्कोर नाबाद 83 रन है। उन्होंने अब तक इस टूर्नामेंट में 17 बार पचास का आंकड़ा पार किया है।

7. डेविड वॉर्नर: आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वॉर्नर ने अब तक इस टूर्नामेंट में 100 इनिंग्स खेलकर 38.32 की औसत से 3373 रन बनाए हैं। उनकी कप्तानी में एसआरएच ने आईपीएल के 2016 में खेले गए नौवें संस्करण में खिताबी जीत हासिल की थी। आईपीएल में वॉर्नर का सर्वाधिक स्कोर नाबाद 109 रन है। उन्होंने इस टूर्नामेंट में 2 शतक और 32 अर्धशतक लगाए हैं।

8. एमएस धोनी: भारतीय टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी आईपीएल से निष्कासित टीम चेन्नई सुपर किंग्स के शुरूआती 8 संस्करणों तक कप्तान रहे। वह वर्तमान में राइजिंग पुणे सुपरजाइअंट्स के कप्तान और विकेटकीपर हैं। उन्होंने अब तक हुए आईपीएल के सभी 9 संस्करणों में कप्तान के तौर पर ही खेला है। उन्होंने इस टूर्नामेंट में 128 इनिंग्स खेलकर 39.40 की औसत से 3271 रन बनाए हैं। उनका इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक स्कोर नाबाद 70 रन है। आईपीएल में उनके नाम 16 अर्धशतक दर्ज है।

9. एबी डीविलियर्स: आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के लिए खेलने वाले दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी एबी ​डीविलियर्स ने अब तक इस टूर्नामेंट में 109 इनिंग्स खेलकर 39.24 की औसत से 3257 रन बनाए हैं। आईपीएल में उनका सर्वाधिक स्कोर नाबाद 133 रन है। उन्होंने अब तक आईपीएल में तीन शतक और 21 अर्धशतक जमाए हैं।

10. शिखर धवन: इस सूची में दसवें स्थान पर हैं भारतीय ओपनर शिखर धवन। शिखर धवन आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हैं। उन्होंने इस टूर्नामेंट में अब तक 112 इनिंग्स खेलकर 32.10 की औसत से 3082 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका सर्वाधिक स्कोर नाबाद 95 रन रहा है। उन्होंने आईपीएल में अब तक 25 अर्धशतकीय पारियां खेली हैं।

First Published on February 18, 2017 10:00 am