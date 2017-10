IND vs AUS: गुवाहाटी में भारत को हराकर लौट रही टीम ऑस्ट्रेलिया की बस पर पथराव

गुवाहाटी में सीरीज के दूसरे टी20 मैच के बाद स्‍टेडियम से होटल लौटते समय ऑस्‍ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की बस पर पत्‍थर फेंका गया। टीम के ओपनर एरोन फिंच ने ट्विटर पर बस की टूटी खिड़की की तस्‍वीर पोस्‍ट करते हुए लिखा, ”होटल के रास्‍ते में टीम बस की खिड़की पर पत्‍थर फेंका जाना काफी डरा देने वाला अनुभव है।” अभी तक आईसीसी, बीसीसीआई या क्रिकेट ऑस्‍ट्रेलिया ने घटना पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। ऑस्‍ट्रेलिया की टी20 टीम के कप्‍तान डेविड वॉर्नर ने फिंच के ट्वीट को रिट्वीट किया और ग्‍लेन मैक्‍सवेल ने पोस्‍ट को लाइक किया। जेसन बेहरनडॉर्फ के नेतृत्व में गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर आस्ट्रेलिया ने यहां नए बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए दूसरे टी-20 मैच में मंगलवार को भारत को आठ विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही उसने तीन टी-20 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है और अपनी सीरीज जीतने की उम्मीदों को जिंदा रखा है।

चार विकेट लेने वाले जेसन के आगे भारत का मजबूत बल्लेबाजी आक्रमण ताश के पत्तों की तरह ढह गया और मेजबान पूरे 20 ओवर खेलने के बाद 118 रनों पर ढेर हो गई। उसके लिए केदार जाधव ने सबसे ज्यादा 27 और हार्दिक पांड्या ने 25 रन बनाए। भारत के सात बल्लेबाज दहाई आंकड़े को भी नहीं छू सके। आसान से लक्ष्य को मेहमान टीम ने बिना किसी परेशानी के 15.3 ओवरों में दो विकेट खोकर हासिल कर लिया। मोएजिज हेनरिक्स 62 रनों और ट्रेविस हेड 48 रनों पर नाबाद लौटे।

Pretty scary having a rock thrown through the team bus window on the way back to the hotel!! pic.twitter.com/LBBrksaDXI

— Aaron Finch (@AaronFinch5) October 10, 2017