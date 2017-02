जानिए भारत आॅस्ट्रेलिया के बीच शुरू होने वाली चार टेस्ट मैचों की सीरीज के कार्यक्रम का पूरा ब्यौरा

साल 2016 में टीम इंडिया का टेस्ट क्रिकेट में प्रदर्शन बेहतरीन रहा। साल 2017 की शुरूआत भी भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच में जीत दर्ज करके ही की है। बांग्लादेश के खिलाफ जीत के साथ ही विराट कोहली के नेतृत्व में भारत ने लगातार छठी टेस्ट सीरीज पर कब्जा किया। वहीं, टीम इंडिया लगातार 19 टेस्ट मैचों में अपराजेय रही है। इस दौरान भारत ने श्रीलंका, वेस्टइंडीज, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और बांग्लादेश को मात दी। अब भारतीय को आॅस्ट्रेलिया के साथ अपनी सरजमीं पर टेस्ट सीरीज खेलनी है। भारत की चुनौती से निपटने के लिए आॅस्ट्रेलियाई टीम ने महीनों पहले से अपनी तैयारी शुरू कर दी है और इस टेस्ट सीरीज के रोमांचक होने की पूरी उम्मीद है। आइए हम आपको आॅस्ट्रेलिया और भारत के बीच होने वाले टेस्ट सीरीज के पूरे कार्यक्रम के बारे में बताते हैं…

दोनों देश के बीच टेस्ट सीरीज की शुरूआत 23 फरवरी से होगी। सीरीज का पहला टेस्ट मैच 23 फरवरी से 27 फरवरी के बीच महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के पुणे क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। इसके बाद टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच बेंगलुरू के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में 4 मार्च से 8 मार्च के बीच खेला जाएगा। वहीं, 16 मार्च से 20 मार्च के बीच सीरीज का तीसरा मैच झारखंड स्टेट क्रिकेट स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, रांची में खेला जाएगा। सीरीज का आखिरी मुकाबला हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में 25 से 29 मार्च के बीच खेला जाएगा। भारतीय टीम के पास आॅस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच से पहले दो हफ्ते आराम का समय है।

वहीं, आॅस्ट्रेलिया को 22 फरवरी को एडिलेड में श्रीलंका के खिलाफ एक टी20 मुकाबला खेलना है। फिलहाल आॅस्ट्रेलियाई टीम भारत पहुंच चुकी है और 16 फरवरी से उसे मुंबई के ब्रेबोर्न क्रिकेट स्टेडियम में तीन दिवसीय अभ्यास मैच खेलना है। यह अभी स्पष्ट नहीं है की भारत दौरे पर आ चुके आॅस्ट्रेलियाई खिलाड़ी श्रीलंका के खिलाफ टी20 मुकाबले के लिए फिर से स्वदेश जाएंगे या क्रिकेट आॅस्ट्रेलिया रीलंका के सामने नए खिलाड़ियों को आजमाएगा। गौरतलब है कि भारत दौरे पर आई आॅस्ट्रेलियाई टीम के सदस्य डेविड वॉर्नर, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टॉर्क, मिचेल मॉर्श और पीटर नेविल टी20 टीम के भी अहम सदस्य हैं।

क्रिकेट जगत की अन्य खबरों के लिए क्लिक करें…

वीडियो: इस एक क्रिकेट मैच में बने कई अनोखे रिकार्ड्स

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 15, 2017 8:00 am