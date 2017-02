Live Cricket Score, India A vs Aus, तीसरा दिन: भारत 293 रनों से पीछे, कांटे की टक्कर देने का रहेगा इरादा

इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे अभ्यास मैच का आज आखिरी और तीसरा दिन है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने चार विकेट पर 176 रन बना लिये थे। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 469 के स्कोर पर अपनी पहली पारी को घोषित किया था। मैच के दूसरे दिन भारत की शुरुआत खराब रही थी। हालांकि फिर श्रेयस अय्यर ने नाबाद अर्धशतक बनाकर पारी को संभालने की कोशिश की। मैच के दूसरे दिन तक अय्यर ने 85 रन बना लिए थे। उनके साथ दिल्ली के रिषभ पंत तीन रन बनाकर खेल रहे थे।

इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। लेकिन कप्तान हार्दिक पांड्या का यह फैसला ठीक नहीं रहा। भारत की बॉलिंग काफी खराब रही। जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया 469 जैसा बड़ा स्कोर करने में कामयाब हो गया।

दोनों टीमें इस प्रकार हैं…

ऑस्‍ट्रेलिया : स्टीव स्मिथ (कप्तान) , डेविड वार्नर, मैट रेनशॉ, शान मार्श, पीटर हैंडस्कांब, जे.बर्ड, मैथ्‍यू वेड, ग्‍लेन मैक्‍सवेल, स्टीफन ओकीफे, जोश हेजलवुड और नाथन लियोन।

भारत ‘ए’ : हार्दिक पांड्या (कप्तान), अखिल हर्वेडकर, प्रियंक पांचाल, श्रेयस अय्यर, अंकित बवाने, ऋषभ पंत, ईशान किशन, कृष्णप्पा गोथम, अशोक डिंडा, एस.नदीम और नवदीप सैनी।

First Published on February 19, 2017 8:56 am