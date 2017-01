IND vs ENG दूसरा टी20: टीम इंडिया के लिए ‘करो या मरो’ का मुकाबला, इंग्लैंड चाहेगा सिरीज़ पर कब्ज़ा

पिछले 15 महीने में पहली बार अपनी सरजमीं पर श्रृंखला गंवाने की कगार पर खड़ी टीम इंडिया रविवार (29 जनवरी) को दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड के सामने उतरेगी तो उसके लिये यह करो या मरो का मुकाबला होगा। भारत ने पिछली बार अक्तूबर 2015 में दक्षिण अफ्रीका के हाथों 2-3 से पराजय का सामना किया था। कानपुर में पहले वनडे में करारी हार झेलने के बाद अब भारत को श्रृंखला में बने रहने के लिये यह मैच हर हालत में जीतना है। अपनी सरजमीं पर सभी प्रारूपों में अजेय विराट कोहली को अपनी सर्वश्रेष्ठ अंतिम एकादश उतारनी होगी चूंकि इस मैदान पर भारत पिछले दोनों मैच गंवा चुका है। वीसीए स्टेडियम पर महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत को यहां टी20 विश्व कप लीग चरण में न्यूजीलैंड से पराजय का सामना करना पड़ा था। स्पिनर मिशेल सेंटनेर और ईश सोढी के सामने भारतीय बल्लेबाज टिक नहीं सके थे। कानपुर में कोहली, धोनी , युवराज सिंह जैसे सितारों के सामने इंग्लैंड के गेंदबाजों की तूती बोली। कोहली और कोच अनिल कुंबले रविवार को टीम उतारने से पहले टी20 बल्लेबाजी क्रम में युवराज की जगह, मनीष पांडे का बल्लेबाजी क्रम और केएल राहुल के खराब फॉर्म को ध्यान में रखेंगे। भारत ने पहले मैच में सिर्फ 147 रन बनाये जिसमें धोनी ने सर्वाधिक 36 रन का योगदान दिया। इंग्लैंड के कप्तान इयोन मोर्गन बेहतरीन फार्म में है और सीमित ओवरों में 28, 102, 43 और 51 का स्कोर बना चुके हैं ।

कानपुर में मोर्गन ने स्पिनरों की बखिया उधेड़ दी। इंग्लैंड के पास शीर्ष पांच या छह क्रम पर बेहतरीन बल्लेबाज है और भारत को उन पर अंकुश लगाना होगा। इंग्लैंड के बल्लेबाजों को कुछ हद तक लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने परेशान किया है लेकिन वह तभी कोई कमाल कर सकेंगे जब स्कोर बोर्ड पर रन टंगे हों। भारतीय टीम के पास बदलाव के विकल्प है और युवा ऋषभ पंत को उतारा जा सकता है जिसने मुंबई में अभ्यास मैच में 50 रन बनाये थे। भुवनेश्वर कुमार कानपुर में रिजर्व बेंच पर थे लेकिन उन्हें जसप्रीत बुमरा की जगह शामिल किया जा सकता है। बुमरा कानपुर मैच में अच्छे यॉर्कर नहीं डाल सके थे जो उनकी खूबी है। अनुभवी आशीष नेहरा ने आपरेशन के बाद टीम में वापसी की है । अभ्यास मैच में तीन ओवरों में उन्होंने 31 रन दिये। इस मैदान पर यह 11वां मैच होगा जबकि पहला मैच 2009 में भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया था। पिछले 10 महीने में यहां 10वां मैच होगा क्योंकि भारत में हुई टी20 विश्व चैम्पियनशिप के दौरान यहां नौ मैच खेले गए थे। मैच शाम सात बजे शुरू होगा जबकि कानपुर में पहला मैच 4.30 से खेला गया था। वीसीए सूत्रों के अनुसार ओस की भूमिका अहम होगी।

टीमें इस प्रकार हैं :

भारत : विराट कोहली (कप्तान), केएल राहुल, सुरेश रैना, युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, मनीष पांडे, हार्दिक पंड्या, परवेज रसूल, आशीष नेहरा, युजवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमरा , मनदीप सिंह, रिषभ पंत, भुवनेश्वर पंत, अमित मिश्रा।

इंग्लैंड : इयोन मोर्गन (कप्तान), जासन रे, सैम बिलिंग्स, जो रूट, बेन स्टोक्स, जोस बटलर, मोईन अली, क्रिस जोर्डन, लियाम प्लंकेट, आदिल रशीद, टी मिल्स, जोनाथन बेयरस्टा, जैक बाल, लियाम डासन, डेविड विले।

मैच का समय : शाम सात बजे से।

First Published on January 29, 2017 6:05 am