गेंदबाजों के दबदबे वाले टी20 मुकाबले में 60 रन का लक्ष्य बना पहाड़, यासिर शाह की धुन पर नाचे बल्लेबाज

मैच फिक्सिंग विवादों के बीच पाकिस्तान सुपर लीग में गत रविवार को खेले गए एक लो स्कोरिंग मैच में क्रिकेट का रोमांच अपने चरम पर पहुंचा। पेशावर जाल्मी और लाहौर क्वालैंडर्स के बीच हुए इस टी20 मुकाबले में पेशावर जाल्‍मी ने लाहौर क्‍वालैंडर्स को तीन विकेट से हरा दिया। पहले बल्‍लेबाजी करते हुए लाहौर क्‍वालैंडर्स की टीम महज 10.2 ओवर्स में 59 रन बनाकर आउट हो गई। जवाब में खेलते हुए 60 रन के बेहद छोटे से लक्ष्य तक पहुंचने में ही पेशावर जाल्मी के पसीने छूट गए। लक्ष्य का पीछा करते हुए पेशावर जाल्‍मी की टीम के विकेट भी लगातार अंतराल में गिरते रहे। अंत में पेशावर जाल्मी 17 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 60 रन बनाते हुए जीत दर्ज करने में सफल रही।

दुबई इंटरनेशनल स्‍टेडियम में खेले गए इस मैच में पेशावर जाल्‍मी ने टॉस जीतकर लाहौर को पहले बैटिंग के लिए आमंत्रित किया, ब्रेंडन मैक्‍कुलम और जेसन रॉय की सलामी जोड़ी से दर्शकों को उम्‍मीद थी कि मैच में उन्‍हें धमाकेदार बल्‍लेबाजी देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ब्रेंडन मैक्‍कुलम जहां अपना खाता भी नहीं खोल पाए, वहीं जेसन रॉय 9 रन बनाकर चलते बने। 27 रन के स्‍कोर तक ही लाहौर टीम चार विकेट गंवा चुकी थी। इसके बाद भी विकेट पतन का सिलसिला जारी रहा और पूरी टीम 59 रन बनाकर पेवेलियन लौट गई। लाहौर के लिए फखर जमां ने सर्वाधिक 33 रन बनाए। लाहौर क्‍वालैंडर्स के चार बल्‍लेबाज अपना खाता भी नहीं खोल पाए। यासिर शाह शून्य रन पर नाबाद रहे।

पेशावर जाल्‍मी के लिए हसन अली ने तीन और क्रिस जॉर्डन ने दो विकेट लिए। लक्ष्‍य का पीछा करने उतरी पेशावर टीम को भी जीत के लिए जमकर मशक्‍कत करनी पड़ी और 51 के स्‍कोर तक टीम के सात विकेट गिर गए। वहाब रियाज ने 5 और क्रिस जॉर्डन ने 3 रन पर नाबाद रहते हुए टीम को जीत तक पहुंचाया। लाहौर क्‍वालैंडर्स के लेग स्पिनर यासिर शाह ने केवल सात रन देकर चार विकेट लिए। ​उन्हें इस प्रदर्शन के लिए मैच आॅफ द मैच चुना गया। पेशावर जाल्मी ने अब तक खेले गए तीन मैचों में से दो में जीत दर्ज की है और चार अंकों के साथ प्वाइंट टेबल में पहले स्थान पर है। वहीं, लाहौर क्वालैंडर्स ने अपने तीन मैंचों में एक में जीत दर्ज की है और प्वाइंट टेबल में तीसरे स्थान पर है।

First Published on February 13, 2017 11:55 am