महिला विश्व कप: फाइनल से पहले भारतीय उम्मीदों को झटका, सेमीफाइनल में शतक मनाने वाली हरमनप्रीत चोटिल

भारत और इंग्लैंड की महिला टीम रविवार को लॉर्ड्स के मैदान में खिताबी भिंडत में आमने सामने होंगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इस टूनामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 36 रनों से मात देकर भारतीय महिला टीम ने फाइनल में अपनी जगह बनाई है। उस मैच में भारतीय महिला बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर ने अपनी धुआधार पारी से भारत को जीत दिलाई थी। हरमनप्रीत ने उनस मैच में 171 रनों की पारी खेली थी। हरमनप्रीत ने 115 गेंद पर नाबाद 171 रन बनाए थे जिसमें 20 चौके और 7 छक्के शामिल थे। लेकिन फाइनल से एक दिन पहले भारतीय टीम के लिए एक बुरी खबर आई है।

हरमनप्रीत फाइनल से ठीक पहले चोटिल हो गई है। खबर है कि हरमनप्रीत के कंधे में चोट इंजरी हुई है। टीम स्टाफ उनको मैच से पहले ठीक करने की कोशिश में लगा हुआ है। हरमनप्रीत अभ्यास सेशन के दौरान चोटिल होने के कारण नेट्स पर बल्लेबाजी करने भी नहीं आईं थी। माना जा रहा है कि उनके खेलने का आखिरी फैसला मैच से पहले लिया जाएगा। फाइनल में भारत के खिलाफ उतरने वाली इंग्लैंड की टीम लीग स्टेज में सिर्फ भारत से हारी थी। उस मैच में भारतीय टीम इंग्लिश टीम को 35 रन से मात दी थी।

दोनों टीमें इस प्रकार हैं…

भारत: कप्तान: मिताली राज हरमनप्रीत कौर, वेदा कृष्णमूर्ति, मोना मेशराम, पूनम राउत, दीप्ति शर्मा, झूलन गोस्वामी, शिखा पांडे, एकता बिष्ट, सुषमा वर्मा, मानसी जोशी, राजेश्वरी गायकवाड़, पूनम यादव, नुजहत प्रवीन और स्मृति मंधाना।

इंग्लैंड: हीथर नाइट कप्तान, टैमी ब्युमोंट, कैथरीन ब्रंट, जार्जिया एलविस, जेनी गुन, एलेक्स हर्टले, डेनियल हेजेल, बेथ लेंगस्टन, लारा मार्श, आन्या श्रुबशोल, नताली शिवर, सारा टेलर, फ्रेन विल्सन, डेनियल वाट और लारेन विनफील्ड।

समय: मैच भारतीय समयानुसार दोपहर तीन बजे शुरू होगा।

First Published on July 23, 2017 12:06 am