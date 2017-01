भारत नंबर एक, पाक की टैस्ट रैंकिंग गिरी

टैस्ट सिरीज़ में इंग्लैंड को 4-0 से हराने के बाद ग्रुप फोटो के दौरान ट्रॉफी के साथ भारतीय टीम के खिलाड़ी। (PTI Photo by R Senthil Kumar/20 Dec, 2016)

ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद पाकिस्तान की टैस्ट रैंकिंग में गिरावत देखने को मिली है। पाकिस्तान की टीम रैंकिंग में 2 पायदान गिर कर पांचवें नंबर पर फिसल गई है। सिडनी टैस्ट में 220 रन से हार के बाद पाकिस्तान का टैस्ट सीरीज में 3-0 से सफाया हुआ जिसकी वजह से टीम को रैंकिंग में भारी नुकसान हुआ है। मिस्बाह उल हक की टीम शृंखला हारने के बाद 97 अंक के साथ नंबर 5 पर है। इस जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया को फायदा हुआ है और टीम ने नंबर 2 पर अपनी स्थिती मजबूत करते हुए 109 अंक बना लिए हैं। नंबर 3 पर दक्षिण अफ्रीका 102 अंक के साथ मौजूद है।

भारत नंबर एक पर कायम : विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया अब भी 120 अंक के साथ अपनी स्थिती नंबर एक पर बरकरार रखे हुए है। इंग्लैंड को टैस्ट सीरीज में मात देने के बाद से टीम इंडिया लगातार आइसीसी रैंकिंग में नंबर एक पर कब्जा जमाए हुए है। आने वाले समय में भी भारत की रैंकिंग में सुधार होने की संभावना है। भारत को आस्ट्रेलिया से टक्कर लेने से पहले बांग्लादेश से एक टैस्ट खेलना है। दोनों टीमों की ताकत देखते हुए भारत की जीत तय मानी जा रही है। ऐसे में टीम इंडिया के खाते में एक और अंक जुड़ेंगे। इसके बाद फरवरी-मार्च में ऑस्ट्रेलिया के साथ चार टैस्ट की सीरीज खेलनी है। अगर भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराया तो उसके 124 अंक होंगे। अगर भारतीय टीम 4-0 से कंगारू टीम का सफाया करती है तो उसके 125 अंक हो जाएंगे। बहुत मुमकिन है कि मार्च-अप्रैल के आइसीसी के कटआॅफ तारीख तक टीम इंडिया नंबर एक पर काबिज रहेगी और उसे एक मिलियन (68163600 करोड़ रुपए) इनामी राशि मिल सकती है।

*पाकिस्तान की टीम रैंकिंग में पांचवें नंबर पर फिसल गई है

*ऑस्ट्रेलिया ने किया पाकिस्तान का टैस्ट सीरीज में 3-0 से सफाया

*ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पर और दक्षिण अफ्रीका नंबर 3 पर मौजूद

*भारतीय टीम 4-0 से कंगारू टीम का सफाया करती है तो उसके 125 अंक हो जाएंगे

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 8, 2017 6:29 am