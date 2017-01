पराठे बनाने वाला लड़का बना क्रिकेटर, पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट अकादमी में हुआ सेलेक्शन

पाकिस्‍तान की नेशनल क्रिकेट अकादमी (एनसीए) में एक पराठे बनाने वाले 19 साल के युवा खिलाड़ी का चयन हुआ है। हनान खान कराची की एक होटल में पराठे बनाकर अपना जीवन यापन करता है। हनान खान का चयन मलेशिया के खिलाफ टी20 मैच खेलने वाली पाकिस्‍तान की नेशनल क्रिकेट अकादमी (एनसीए) टीम में हुआ है। हनान बाएं हाथ के बल्‍लेबाज हैं। हनान के अनुसार, शुरू में तो मैंने समझा कि यह सही कॉल नहीं है इसलिए मैंने फिर से फोन किया, इसमें दो टी20 के लिए मेरे चयन की पुष्टि की गई। हनान इस समय ग्रेड-2 के घरेलू मैचों में क्‍वेटा का प्रतिनिधित्‍व कर रहा है।

पाकिस्‍तान की वेबसाइट thepashtuntimes.com के अनुसार अपने चयन पर बोलते हुए उन्‍होंने कहा कि, ‘यह मौका हासिल करके मैं बेहद खुश हूं। जब लाहौर से टेलीफोन कॉल आया तो मैं एक मैच खेल रहा था। बाद में मुझे फिर से फोन करके चयन के बारे में बताया गया। हनान को क्‍वेटा में प्रतिभा खोज (talent hunt) प्रोग्राम के दौरान उनहोंन क्‍वेटा ग्‍लेडिएटर्स की ओर से खेलने के लिए भी चुना गया था। क्रिकेट में अपने पसंदीदा खिलाड़ी के बारे में हनान ने कहा कि वे पाकिस्‍तान के पूर्व कप्‍तान सलमान बट उनके सबसे पसंददीदा खिलाड़ी है। हनान को उम्‍मीद है कि अपनी मेहनत के बल पर एक दिन वे पाकिस्‍तान की राष्‍ट्रीय टीम में स्‍थान बनाने में कामयाब रहेंगे।उन्‍होंने कहा, ‘मैं कदम-दर-कदम आगे बढ़ना चाहता हूं. अपने परिश्रम की दम पर मैं एक दिन राष्‍ट्रीय टीम तक पहुंचने में कामयाब रहूंगा.’

First Published on January 12, 2017 6:37 am