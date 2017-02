ईशांत शर्मा बोले- बांग्लादेश को दिखाना जरूरी था, क्यों भारत दुनिया की नंबर वन टेस्ट टीम है

भारत ने बांग्लादेश को इकलौते टेस्ट मैच में 208 रन से करारी शिकस्त दी। इस मैच के बाद टीम इंडिया के गेंदबाज ईशांत शर्मा ने कहा कि हम दुनिया का नंबर 1 टेस्ट टीम हैं और यह दिखाना जरूरी था। हम बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहे थे और हमें दिखाना था कि हम क्यों दुनिया की नंबर एक टेस्ट टीम हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक साथी गेंदबाजों की तारीफ करते हुए ईशांत ने कहा, सही लेंथ पर भुवनेश्वर कुमार और उमेश यादव को बॉलिंग करते देखना शानदार रहा। जैसा कि विकेट सपाट था, तो सही एरिया में गेंदबाजी करना जरूरी था। लेकिन इस तरह की विकेट पर आपको धैर्य रखना पड़ता है और बल्लेबाजों को आउट करने के लिए सही जगहों पर बॉलिंग डालनी होती है।

बता दें कि भारत और बांग्‍लादेश के बीच हैदराबाद टेस्‍ट के पांचवें दिन खिलाड़ियों के बीच तल्‍खी देखने को मिली थी। ईशांत शर्मा और बांग्‍लादेशी बल्‍लेबाज साबिर रहमान के बीच आंखों-आंखों में गुस्‍सेभरे इशारे देखे गए थे। इस तनातनी में बाजी भारतीय क्रिकेटर के हाथ लगी थी। उन्‍होंने साबिर को आउट कर बदला चुकाया। यह वाकया बांग्लादेश की दूसरी पारी के 69वें ओवर के दौरान हुआ था। इस ओवर की चौथी गेंद पर ईशांत शर्मा की फुल लैंथ गेंद को साबिर ने ऑफ साइड में डिफेंड किया। इसके बाद साबिर ने बिना कुछ बोले ईशांत की ओर कुछ इशारा किया था। इस पर ईशांत ने पहले तो उन्‍हें घूरा और फिर आंखों से इशारा किया। इशारे से उन्‍होंने कहा कि गेंद पर ध्‍यान देकर खेलो और चुप रहो। इसके बाद वे अपने रन अप पर लौट गए थे।

ईशांत जब अगला ओवर लेकर आए तो चौथी गेंद पर उन्‍होंने साबिर को चलता कर दिया। उनकी गेंद तेजी से अंदर आर्इ और बांग्‍लादेशी बल्‍लेबाज के बल्‍ले को छकाते हुए पैड पर जाकर लगी। अंपायर ने अपील पर तुरंत अंगुली उठा दी। साबिर छठे विकेट के रूप में आउट हुए थे। पवेलियन वापस लौटने से पहले उन्‍होंने तीन चौके और एक छक्‍के की मदद से 22 रन की पारी खेली थी। साबिर ने महमूदुल्‍लाह( 64) के साथ छठे विकेट लिए 51 रन की साझेदारी की। भारत ने हैदराबाद टेस्‍ट 208 रन से जीता है।

