IPL Auction: इशांत शर्मा पर गौतम गंभीर का तंज-सिर्फ 4 ओवर डालने के लिए 2 करोड़ नहीं मिलते

आईपीएल के दसवें सीजन के लिए बेंगलुरू के रिट्ज कार्लटन होटल में गत 20 फरवरी को नीलामी प्रक्रिया का आयोजन किया गया, जिसमें खिलाड़ियों की बोली लगाई गई। इस नीलामी में शामिल कुल 350 खिलाड़ियों में से आईपीएल की आठ टीमों ने 66 खिलाड़ियों की बोली लगाई और 91.15 करोड़ रुपये खर्च किए। इस दौरान कई बड़े खिलाड़ियों को कोई खरीददार नहीं मिला और उन्हें आईपीएल 2017 से दूर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। इन खिलाड़ियों में दक्षिण अफ्रीका के स्पिन गेंदबाज इमरान ताहिर और भारत के तेज गेंदबाज इशांत शर्मा भी शामिल हैं। अब नीलामी खत्म होने के बाद इशांत शर्मा को लेकर गौतम गंभीर ने बयान दिया है।

गौतम गंभीर ने इशांत शर्मा को आईपीएल आॅक्शन 2017 में आठ टीमों में से किसी द्वारा ना खरीदे जाने के पीछे उनकी बेस प्राइस को कारण माना है। इशांत शर्मा का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये था। गौतम गंभीर ने एक टीवी चैनल के साथ बातचीत में कहा, ‘इशांत शर्मा का बेस प्राइस बहुत ही ज्यादा था, वो सिर्फ 4 ओवर गेंदबाजी कर सकते हैं। वहीं, बेन स्टोक्स जैसा खिलाड़ी गेंदबाजी, बल्लेबाजी और क्षेत्ररक्षण तीनों में अपनी टीम के लिए बेहतरीन योगदान दे सकता है।’ गौतम गंभीर ने आईपीएल आॅक्शन में अन्य कई अंतरराष्ट्रीय प्लेयर्स के ना बिकने के पीछे उनकी बेस प्राइस का अधिक होना ही मुख्य वजह बताया है।

गौतम गंभीर ने कहा, ‘मैं हैरान था कि इशांत शर्मा का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये था। मुझे लगता है ये बहुत ही ज्यादा था।’ गौतम गंभीर का यह तर्क शायद सही भी है कि टीमें उन खिलाड़ियों पर ज्यादा पैसा खर्च करना चाहती थीं जो क्रिकेट के सभी क्षेत्रों में उनके लिए उपयोगी साबित हों। इशांत शर्मा विशुद्ध रूप से एक गेंदबाज हैं और वो सिर्फ अपने कोटे के चार ओवर ही कर सकते हैं। इशांत की बल्लेबाजी और क्षेत्ररक्षण का स्तर उतना अच्छा नहीं है और वो भारतीय टीम के धीमे फील्डरों में से एक माने जाते हैं। इशांत ने 74 टेस्ट और 80 वनडे मुकाबलों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए क्रमश: 215 और 115 विकेट चटकाए हैं।

वहींगौतम गंभीर आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान तो हैं ही उसके सबसे बेहतरीन प्लेयर्स में से भी एक हैं। उनके नेतृत्व में केकेआर ने 2013 और 2015 में खिताब हासिल किया था। वह आईपीएल में अपनी टीम के लिए सर्वाधिक रन स्कोरर हैं, आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की सूची में गौतम गंभीर चौथे स्थान पर हैं। वह आईपीएल के दसवें संस्करण में भी केकेआर के कप्तान होंगे।

