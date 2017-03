DRS विवाद: बीसीसीआई ने वापस ली स्मिथ और हैंड्सकाम्ब के खिलाफ की शिकायत, दोनों कप्तान रांची में सुलझाएंगे मामला

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने विवादास्पद डिसिजन रिव्यू सिस्टम (DRS) के मुद्दे पर आस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ और पीटर हैंड्सकाम्ब के खिलाफ शिकायत वापस लेने का फैसला किया है। इस मुद्दे पर भारत और ऑस्ट्रेलियाई टीमों के बीच वाक युद्ध शुरू हो गए थे। स्टीव स्मिथ ने बेंगलुरू टेस्ट के दौरान डीआरएस लेने को लेकर ड्रेसिंग रूम से मदद लेने की कोशिश की थी, जिसको लेकर विवाद पैदा हुआ और गुरुवार को बीसीसीआई ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) से औपचारिक तौर पर शिकायत दर्ज कराई थी। बीसीसीआई ने खेल भावना का उल्लंघन करने के स्मिथ और मैदान पर मौजूद दूसरे बल्लेबाज पीटर हैंड्सकॉम्ब के खिलाफ लेवल टू चार्ज के तहत शिकायत दर्ज कराई थी।

बहरहाल क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख कार्यकारी जेम्स सदरलैंड ने अपने भारतीय समकक्ष राहुल जौहरी से मुंबई स्थित बीसीसीआई मुख्यालय में मुद्दे के समाधान के लिए मुलाकात की। यह निर्णय किया गया कि दोनों कप्तान रांची में बैठक कर मामले को सुलझाएंगे। उल्लेखनीय है कि बेंगलुरू टेस्ट के चौथे दिन मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी के दौरान स्मिथ, उमेश यादव की गेंद पर पगबाधा करार दिए गए, लेकिन सीधे पवेलियन लौटने या डीआरएस की मांग करने की बजाय स्मिथ और हैंड्सकॉम्ब आस्ट्रेलियाई ड्रेसिंग रूम से संकेत मांगते नजर आए।

मैदान पर मौजूद अंपायर निजेल लोंग ने स्मिथ को ऐसा करने से रोका भी। इस बीच कोहली और स्मिथ के बीच वाकये को लेकर कहासुनी भी हो गई। ऑस्ट्रेलिया यह मैच भारत के हाथों 75 रन से हारा। मैच के बाद स्मिथ ने घटना को ‘दिमाग से उतर जाना’ कहकर अपना बचाव किया, लेकिन कोहली ने स्मिथ के बयान पर असहमति जताते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों ने लगातार तीन बार ऐसा किया।

भारत- ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टॉप स्लेजिंग मोमेंट्स

First Published on March 10, 2017 8:52 am