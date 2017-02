क्रिकेट मैदान के बाहर भी विराट कोहली ने बनाया रिकॉर्ड, पहली बार किसी भारतीय खिलाड़ी ने साइन की 100 करोड़ की एक ब्रांड डील

विराट कोहली एक ही ब्रांड के साथ 100 करोड़ रुपये का अनुबंध करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्‍तान विराट कोहली ने लाइफस्‍टाइल ब्रांड प्‍यूमा के साथ 110 करोड़ रुपये का करार किया है। इसके साथ ही वे अब जमैका के उसैन बोल्‍ट, असाफा पॉवेल, फुटबॉलर थियरी हेनरी और ओलिवर गिरॉड के साथ प्‍यूमा के ग्‍लोबल एम्‍बेसेडर बन गए हैं। जर्मनी के इस ब्रांड के साथ कोहली ने आठ साल का अनुबंध किया है और उन्‍हें इससे फिक्‍स्‍ड पेमेंट और ब्रांड के प्रदर्शन के आधार पर रॉयल्‍टी मिलेगी। वे कंपनी के साथ मिलकर विशेष लोगो और पहचान वाले ब्रांड के लिए भी काम करेंगे। कोहली को 12 से 14 करोड़ सालाना एंडॉर्समेंट डील के रूप में मिलेंगे और यह रकम तय होगी।

कोहली ने अंग्रेजी अखबार टाइम्‍स ऑफ इंडिया को बताया कि प्‍यूमा के पास जो बड़े एथलीट हैं उनका साथ पाकर सम्‍मानित महसूस कर रहा हूं। इसमें ना केवल आज के आदर्श जैसे उसैन बोल्‍ट हैं बल्कि पेले, मारोडोना और थियरी हेनरी जैसे महान खिलाडि़यों की विरासत भी है। प्‍यूमा ने जिस तरह से भारत में लोकप्रियता हासिल की है वह प्रभावित करने वाली है। गौरतलब है कि सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी ने भी 100 करोड़ रुपये के कॉन्‍ट्रेक्‍ट किए थे। लेकिन उनके अनुबंध स्‍पोर्ट्स एजेंसियों से थे और उन्‍हें किसी एक ब्रांड से पूरा पैसा नहीं मिलता था।

मार्केट के जानकारों का कहना है कि सचिन ने 24 साल के कॅरियार में लगभग 50 ब्रांड को एंडॉर्स किया और इसके बदले में 500 करोड़ रुपये लिए। इसमें 1995 में वर्ल्‍डटेल से 30 करोड़ रुपये की डील काफी अहम थी। 2001 में यह डीन रिन्‍यू हुई थी और रकम डबल हुई थी। 2006 में सचिन ने सात्‍ची एंड सात्‍ची नाम की फर्म के साथ तीन साल के लिए 175 करोड़ रुपये का कॉन्‍ट्रेक्‍ट किया था।

महेंद्र सिंह धोनी ने अपने एंडॉर्समेंट से 180 करोड़ रुपये के करीब कमाई की। उन्‍होंने तकरीबन 20 ब्रांड को एंडॉर्स किया। साल 2013 में कोहली ने एडिडास के साथ 10 करोड़ रुपये सालाना के हिसाब से तीन साल का कॉन्‍ट्रेक्‍ट साइन किया था। लेकिन पिछले साल दिसंबर में यह करार खत्‍म हो गया। बताया जाता रहा है कि कोहली के साथ प्‍यूमा का पहला विज्ञापन 20 फरवरी को जारी होगा। प्‍यूमा कोहली की छवि को क्रिकेट को पसंद किए जाने वाले देशों में भुनाएगा।

First Published on February 20, 2017 8:25 am