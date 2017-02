वीडियो: टीम आॅस्ट्रेलिया ने बनाया कप्तान का स्केच, स्टीव स्मिथ ने कहा-मैं इतना डरावना भी नहीं दिखता

कहते हैं कि कठिन परिश्रम का फल हमेशा सुखदायी होता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, ‘विक्ट्री लव्स प्रपरेशन’। भारत दौरे पर आने से लगभग तीन महीने पहले से ही आॅस्ट्रेलिया की टीम तैयारियों में लग गई थी। भारतीय परिस्थियों और विकेटों पर खुद को ढ़ालने के लिए टीम ने दुबई में रहकर अभ्यास किया था। पुणे में खेले गए पहले टेस्ट मैच में आॅस्ट्रेलिया के इस कठिन परिश्रम का नतीजा सबके सामने है। भारतीय टीम ने विरोधी को हल्के में लेने की गलती की और उसे अपने ही जाल में फंसते हुए देखना निराशाजनक रहा। विराट कोहली की टेस्ट कप्तान के रूप में यह सबसे बड़ी हार है। आॅस्ट्रेलिया ने पिछले 19 टेस्ट मैचों से चले आ रहे भारत के अपराजेय क्रम को भी तोड़ दिया।

आॅस्ट्रेलियाई टीम के भारत में पिछले 13 सालों के रिकॉर्ड और एशिया में लगातार 9 टेस्ट मैचों में हार को देखते हुए पूर्व क्रिकेटर्स सहित तमाम क्रिकेट पंडितों ने कंगारुओं के लिए हार की भविष्यवाणी ही की थी। पुणे टेस्ट मैच के पहले दिन के खेल की समाप्ति तक भी उनकी राय पहले जैसी ही थी। लेकिन, अगले दो दिन में आॅस्ट्रेलियाई टीम ने सबकों चौंकाते हुए भारत को 333 रनों की करारी हार का स्वाद चखाया। पहला टेस्ट मैच ढ़ाई दिन में ही समाप्त हो गया और आॅस्ट्रेलियाई टीम के पास मस्ती करने के लिए पर्याप्त समय बचा था, दरअसल कंगारू टीम यह डिजर्व कर रही थी। क्रिकेट आॅस्ट्रेलिया ने अपनी टीम के खिलाड़ियों की मस्ती का एक मजेदार वीडियो फेसबुक और ट्विटर पर शेयर किया है।

दरअसल, क्रिकेट आॅस्ट्रेलिया ने अपनी टीम के खिलाड़ियों से कप्तान स्टीव स्मिथ का स्केच बनाने के लिए कहा। स्टीव ओ कीफे, मैथ्यू रेनशॉ, पीटर हैंड्स्कॉम्ब, माइकल स्वेप्सन और जोश हेज़लवुड ने इस टास्क में अपना हाथ आजमाया। सबने स्टीव स्मिथ का स्केच तो बनाया, लेकिन नतीजा देखकर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। जब इन खिलाड़ियों ने स्केच बना लिया तो कप्तान स्टीव स्मिथ ने उसे रैंक किया। स्मिथ ने सबके स्केच को देखा और कहा, ‘मुझे यह देखकर आश्चर्य नहीं हो रहा है। मुझे पहले ही पता था कि टीम में बहुत बड़े कलाकार नहीं हैं।’ स्टीव स्मिथ ने एक स्केच को ‘भयानक’ और ‘डरावना’ करार दिया। स्मिथ के साथ डेविड वॉर्नर और मिचेल स्टॉर्क स्केच देखकर हंसते रहे। हालांकि, टेस्ट मैच के बाद स्टीव ओ कीफे ने स्केचिंग में भी वहीं फॉर्म जारी रखा और स्टीव स्मिथ ने उनके स्केच को नंबर वन करार दिया।

First Published on February 27, 2017 11:58 am