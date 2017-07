अब तिरंगे और कफन की बात कर ट्रोल हुए दिग्विजय सिंह, जानिए पड़े कैसे-कैसे ताने

अपने ट्वीट के चलते अक्सर सुर्खियों में रहने वाले दिग्विजय सिंह ने अब तिरंगे को लेकर एक शायरी ट्वीट की है। इसमें उन्होंने तिरंगे और सियासत को लेकर कहा है कि – ‘तिरंगे ने मायूस होकर सियासत से पूछा कि ये क्या हाल हो रहा है?… मेरा लहराने में कम और कफन में ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है’…

इसके बाद ट्वीट पर यूजर्स ने दिग्विजय और उनकी पार्टी को लेकर ही चुटकी लेनी शुरू कर दी है। एक यूजर ने कहा – ‘चचा भगवा झंडा देखे हो, मंदिर के बाहर लगत है, वो तुमको घूर के पूछत है, काहे उसपे चौबीस घंटों राजनीति करत हो भैया और कहत है हमको बख्श दो बाबू।’ वहीं रतन शर्मा ने लिखा- ’60 वर्षो में आप सबों के पाप को धोने में कुछ तो समय लगेगा जिसकी सफाई चालू है।’ दिलीप ने लिखा – ‘कभी आईने भी देख लिया कीजिए ये आपके कुकर्मों का इतिहास दर्शन कराएगा।’ दिग्विजय के इस ट्वीट को अबतक 278 बार रीट्वीट किया जा चुका है।

तिरंगे ने मायूस होकर “सियासत” से पूछा कि ये क्या हाल हो रहा है? मेरा “लहराने में कम और कफन में ज्यादा इस्तेमाल” हो रहा है — digvijaya singh (@digvijaya_28) July 16, 2017

बता दें कि इससे पहले भी दिग्विजय सिंह ने 12 जुलाई को विवादित ट्वीट करते हुए लिखा था कि- ‘अकेला सलीम 53 श्रद्धालुओं को बचा ले गया, पूरी ट्रेन एक जुनैद को ना बचा सकी।’ इस ट्वीट के बाद कांग्रेस नेता को ट्विटर यूजर्स की नाराजगी का शिकार होना पड़ा था।

ये हाल बनाने के ज़िम्मेदार वही हैं जिन्होंने 60 साल देश पर राज किया ! कुर्सी के लिए देश बाट दिया ! आतंक को पनाह दीं — Samreen Khan (@the_Samreen) July 16, 2017

वहीं कांग्रेस नेता ने एक अन्य ट्वीट में कहा था कि अमरनाथ यात्रा हिंदू-मुस्लिम एकता का प्रतीक है। क्योंकि बूटा मलिक मुस्लिम गुर्जर ने अमरनाथ जी के शिव लिंग की खोज की थी। इसपर भी यूजर्स ने उन्हें जमकर ट्रोल किया था।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 17, 2017 8:17 am