ओलिंपिक में सिल्वर जीतने पर पीवी सिंधु को मिली प्रोत्साहन राशि का सुनकर हैरान हो गईं गोल्ड जीतने वाली कैरोलिना मारिन

रियो ओलिंपिक में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को हराकर गोल्ड जीतने वाली स्पेन की स्टार शटलर कैरोलिना मारिन इस दिनों हैरान हैं। वह किसी प्रतिद्वंदी से नहीं डरी हैं, बल्कि ओलिंपिक में सिल्वर जीतने के बाद सिंधु को मिली प्रोत्साहन राशि के बारे में सुनकर शॉक हैं। दरअसल रियो ओलिंपिक में हुए बैडमिंटन मुकाबले में मारिन ने सिंधु को हराकर गोल्ड जीता था और सिंधु ने सिल्वर। वह बैडमिंटन में भारत की तरफ से ओलिंपिंक में सिल्वर जीतने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं।

गोल्ड जीतने के बाद दुनिया की नंबर एक बैडमिंटन खिलाड़ी कैरोलिना को स्पेन सरकार से प्रोत्साहन राशि के तौर पर 94000 यूरो (70 लाख रुपये) मिले। जबकि पीवी सिंधु को 13 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि दी गई। इसके इतर उन्हें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकार से भी पुरस्कार राशि और हैदराबाद असोसिएशन के प्रेजिडेंट की तरफ से एक लग्जरी BMW कार मिली थी, जिसकी चाबी उन्हें मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर ने सौंपी थी। सिंधु ने हाल ही में 3 वर्षों के लिए कई कंपनियों से 50 करोड़ की डील भी साइन की है।

हैदराबाद की सिंधु को मिली इस राशि के बारे में कैरोलिना ने प्रीमियर बैडमिंटन प्रीमियन लीग में कहा, मुझे पता चला कि सिंधु को करोड़ों रुपये मिले हैं, जो बहुत ज्यादा हैं। मुझे भी स्पैनिश सरकार से प्रोत्साहन राशि मिली है। लेकिन मेरी प्रोत्साहन राशि सिंधु की तुलना में 10-15 प्रतिशत ही है। लेकिन फिर भी यह एक अच्छा संकेत है कि बैडमिंटन यहां इतना लोकप्रिय है। उन्होंने कहा कि स्पेन के कुछ ही हिस्सों में यह खेल पॉपुलर है और वहां भी क्रेज इतना ज्यादा नहीं है।

आपको बता दें कि पिछले साल अॉल इंग्लैंड एंड वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मारिन ने भारत की स्टार खिलाड़ी साइना नेहवाल को हराया था। जब उनसे दोनों खिलाड़ियों की तुलना करने को कहा गया तो उन्होंने कहा, दोनों की शानदार खिलाड़ी हैं। किसी एक को चुना नहीं जा सकता। दोनों ही अलग हैं और उन्हें हराना आसान नहीं है। मारिन ने कहा कि मुझे दोनों को हराने के लिए अपना 100 प्रतिशत जोर लगाना पड़ता है।

मारिन फिलहाल प्रीमियन बैडमिंटन लीग के दूसरे सीजन में हैदराबाद हंटर्स की तरफ से खेल रही हैं। अगर उनकी टीम टाइटल जीत जाती है तो उन्हें भी शानदार कैश प्राइज मिल सकता है।

First Published on January 13, 2017 9:49 am