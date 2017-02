ब्रिटेन, स्पेन डेविस कप क्वार्टर फाइनल मेें, बारिश से अर्जेंटीना का मैच रूका

ब्रिटेन और स्पेन डेविस कप क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए जबकि बारिश के कारण अर्जेंटीना और इटली के बीच निर्णायक पांचवां मैच रोकना पड़ा । कनाडा के डेनिस शापोवालोव ने चेयर अंपायर अर्नाड गबास को निर्णायक मैच में चेहरे पर गेंद दे मारी जिससे ब्रिटेन के काइल एडमंड को 6 . 3, 6 . 4, 2 . 1 से विजयी घोषित किया गया । ब्रिटेन ने ओटावा में यह मुकाबला 3 . 2 से जीता । डेनिस ने बाद में गबास से माफी मांगी जिन्हें बायीं आंख में सूजन के कारण अस्पताल ले जाना पड़ा । इससे पहले कनाडा के वासेक पोस्पिसिल ने डान इवांस को 7 . 6, 6 . 4, 3 . 6, 7 . 6 से हराकर कनाडा को 2 . 2 से बराबरी पर पहुंचाया था । ब्रिटेन ने शनिवार को युगल मैच जीता था । एकल में एडमंड को पोस्पिसिल ने हराया था जबकि डेनिस को इवांस ने मात दी थी ।

ब्रिटेन का सामना सात से नौ अप्रैल तक होने वाले क्वार्टर फाइनल में फ्रांस से होगा । इसमें विजयी रहने वाली टीम सितंबर में सेमीफाइनल में स्पेन या सर्बिया से खेलेगी । स्पेन ने एक क्रोएशिया को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई । वहीं सर्बिया ने रूस को 4 . 1 से हराया।

इस बीच भारी बारिश के कारण इटली और अर्जेंटीना के बीच निर्णायक पांचवां मैच रोकना पड़ा जिसमें अर्जेंटीना के गुइडो पेला का सामना इटली के आंद्रियास सेप्पी से होना है ।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 6, 2017 10:35 am