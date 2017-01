सोशल मीडिया पर गर्लफ्रेंड की अश्लील फोटोज अपलोड करने के आरोप में बांग्लादेशी क्रिकेटर गिरफ्तार

बांग्लादेशी पुलिस ने रविवार को राष्ट्रीय टीम के एक क्रिकेटर अराफत सनी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड पर दी थीं। स्थानीय पुलिस के कमिश्नर जमालुद्दीन मीर ने कहा कि अराफत की गर्लफ्रेंड ने दो हफ्ते पहले उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने 30 वर्षीय क्रिकेटर से घर रेड मारी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

कमिश्नर ने महिला के हवाले से एएफपी को बताया कि सनी ने उसके नाम से एक नकली फेसबुक अकाउंट बनाया और उस पर महिला की निजी फोटो अपलोड कर दीं, जो काफी आपत्तिजनक थीं। उन्होंने कहा, सनी को गिरफ्तार कर कोर्ट ले जाया गया, जहां हमने उसकी 5 दिन की कस्टडी मांगी है। इस बारे में क्रिकेटर की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। अगर सनी दोषी पाए जाते हैं तो उन्होंने 14 साल की कैद या 10 मिलियन टका (86 लाख रुपये) का जुर्माना देना पड़ सकता है। बांग्लादेश में इंटरनेट के इस्तेमाल को लेकर बेहद सख्त कानून हैं। सनी से पहले तेज गेंदबाज रूबल हुसैन 2015 में बलात्कार के मामले में फंसे थे।

इस मामले पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऐग्जिक्यूटिव निजामुद्दीन चौधरी ने कहा, ‘यह एक निजी मामला लगता है। हम इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। हम हालात पर नजर बनाए हुए हैं। सनी और रूबल के अलावा बांग्लादेशी तेज गेंदबाज शहादत हुसैन को हाल के वर्षों में गिरफ्तार किया गया था। 30 वर्षीय हुसैन और उनकी बीवी को अपने 11 वर्षीय घरेलू सहायक को प्रताड़ित करने के आरोप में दो महीने जेल में गुजारने पड़े थे। बता दें कि बांग्लादेशी क्रिकेट टीम के प्रदर्शन में लगातार सुधार हो रहा है, लेकिन खिलाड़ियों पर इस तरह के आरोपों से न सिर्फ उनकी बल्कि क्रिकेट बोर्ड की साख पर भी धब्बा लगता है।

First Published on January 24, 2017 10:49 am