Aus vs Pak, 3rd Test: पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए आस्ट्रेलियाई टीम में हुए दो बदलाव

आस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ कल से शुरू होने वाले तीसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच के लिये अपनी टीम में दो बदलाव किये हैं और आलराउंडर हिल्टन कार्टराइट को टेस्ट में पदार्पण का मौका दिया है। जिम्बाब्वे में जन्में कार्टराइट और बायें हाथ के स्पिनर स्टीव ओ कीफे को निक मैडिसनसन और जैकसन बर्ड की जगह टीम में रखा गया हैं आस्ट्रेलियाई टीम ने मेलबर्न में पिछले सप्ताह दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान को पारी के अंतर से हराकर तीन मैचों की श्रृंखला अपने नाम की थी।

आस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने कहा, ‘‘हम दो तेज गेंदबाजों और दो स्पिनरों के साथ उतर रहे हैं जिनमें कार्टराइट अतिरिक्त गेंदबाजी विकल्प होगा। इससे गेंदबाजी में थोड़ा मदद मिलेगी और वह छठे नंबर पर खेलने के अवसर का हकदार हैं। चौबीस वर्षीय कार्टराइट बल्लेबाजी आलराउंडर हैं जो मध्यम गति से गेंदबाजी कर लेते हैं तथा तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क और जोश हेजलवुड को सहयोग दे सकते हैं।

स्मिथ ने कार्टराइट के बारे में कहा, ‘‘उसने अपनी गेंदबाजी में काफी सुधार किया है। उसकी गति में दस किमी का सुधार हुआ है।

टीम में दो स्पिनर रखने के बारे में स्मिथ ने कहा, ‘‘हम दो स्पिनरों के साथ खेल रहे हैं। पारपंरिक तौर पर यहां पिच कुछ स्पिन भी लेती है।

ओ कीफे के साथ अनुभवी स्पिनर नाथन लियोन होंगे जिन्होंने मेलबर्न टेस्ट मैच में एक स्पेल में तीन विकेट लेकर अपनी जगह पक्की कर दी थी। ओ कीफे ने अब तक तीन टेस्ट मैच खेले हैं।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 2, 2017 10:35 am